Tournée de prise de commandement : Le CEMGA à la Direction de la Justice Militaire

publicite

Dans le cadre de sa tournée de prise de commandement, le Chef d’État-Major Général des Armées, le Général de Brigade Moussa DIALLO s’est entretenu ce lundi 14 avril 2025 avec le personnel de la Direction de la Justice Militaire (DJM).

La suite après cette publicité

Le CEMGA a salué le travail remarquable accompli par les magistrats, greffiers et personnels de soutien de la DJM. Il a souligné le rôle essentiel de la justice militaire dans le maintien de la discipline, du respect des lois et des valeurs républicaines au sein des Forces Armées Nationales.

Dans un contexte sécuritaire complexe, le Chef d’État-Major Général des Armées a exhorté les hommes et femmes de la Justice Militaire à poursuivre leurs efforts avec rigueur, impartialité, intégrité et humanisme, afin de continuer à renforcer la confiance des citoyens et des militaires dans l’institution judiciaire.

#Vaincre_le_terrorisme_ensemble#

Source : EMGA

Lire également 👉🏿 Tournée de prise de commandement : Le CEMGA en visite à Armée de Terre du Burkina Faso

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite