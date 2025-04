Festival International des Cascades : La 1ere édition s’est refermée sous une note de satisfaction

publicite

Banfora, la cité du paysan noir a vibré au rythme de la première édition du Festival International des Cascades (FESTICAS) du 10 au 13 avril 2025. Cette initiative, qui avait pour ambition de valoriser le patrimoine culturel de la région des Cascades, a connu un franc succès.

Compte tenu du contexte sécuritaire au Burkina Faso, les autorités déploient d’importants efforts pour revitaliser le secteur touristique autrefois florissant. Le FESTICAS, en tant que plateforme de promotion des valeurs touristiques, est donc une initiative particulièrement bienvenue, selon le ministre en charge de la culture et du tourisme.

« Après la 29e édition du FESPACO, qui a été l’événement majeur de l’année 2025, notre département a jugé opportun de mettre l’accent sur le tourisme. Lorsque le promoteur du FESTICAS nous a exposé le bien-fondé du projet, nous y avons perçu un pan très intéressant pour le volet touristique », a déclaré d’emblée Pingwendé Gilbert Ouédraogo, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme.

Durant 96 heures, du 10 au 13 avril 2025, la cité du paysan noir a resplendi à l’occasion de la première édition du FESTICAS. Entre visites touristiques, rue marchande animée, prestations artistiques variées, panels, sensibilisations, et autres festivités, le FESTICAS 2025 n’a pas lésiné sur les moyens pour séduire son public.

Le circuit touristique proposé a mis en lumière les majestueux Pics de Sindou, les mystérieuses Cavernes de Douna, les singuliers Dômes de Fabedougou, le paisible lac de Tingrela et les rafraîchissantes Cascades de Karfiguéla.

« Notre pays regorge de beaucoup de merveilles à découvrir et à explorer »

Témoin de cette diversité touristique dont regorge le Burkina Faso, et en particulier la région des Cascades, le patron en charge de la culture a invité les Burkinabè à être des ambassadeurs de la culture.

« Nous n’avons pas besoin d’aller à l’extérieur pour voir les merveilles de la nature. Sortons de nos maisons, pour découvrir les merveilles de notre pays. Chacun doit s’engager à être un ambassadeur culturel et touristique, car notre pays regorge de beaucoup de merveilles à découvrir et à explorer. C’est à nous de les valoriser en premier et en être des ambassadeurs », a-t-il plaidé.

Fort de l’enthousiasme suscité par cette première édition, le promoteur du FESTICAS, Mamadou Yougos Koné s’est dit profondément satisfait et a exprimé sa gratitude envers les filles et fils de la région qui se sont pleinement approprié l’événement. « C’est également une façon de montrer au monde entier qu’en dépit des discours ambiants, le Burkina Faso demeure une destination accueillante », a-t-il affirmé avec force.

En conclusion, le ministre en charge de la culture a tenu à rendre un hommage appuyé aux Forces de Défense et de Sécurité ainsi qu’aux Volontaires pour la Défense de la Patrie.

A l’entendre, leur détermination et leur patriotisme ont permis la reconquête de nombreux sites d’attraction, ouvrant ainsi la voie à la tenue de cet événement. La deuxième édition du FESTICAS est d’ores et déjà attendue du 4 au 11 avril 2026.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

