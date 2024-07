Le Colonel Assimi Goïta et le Capitaine Ibrahim Traoré élevés à la dignité de Grand-Croix dans l’Ordre National du Niger, à titre exceptionnel

publicite

0 Partages Partager Twitter

Ceci est un communiqué du secrétariat général du gouvernement du Niger.

COMMUNIQUE DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

La suite après cette publicité

Le Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’État, Grand Maître des Ordres Nationaux, Son Excellence le Général de Brigade ABDOURAHAMANE TIANI a signé deux décrets élevant à la dignité de Grand-Croix dans l’Ordre National du Niger, à titre exceptionnel, les personnalités dont les noms suivent :

Son Excellence Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’Etat du Mali ;

Son Excellence Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Chef de l’Etat du Burkina Faso.

Ces deux distinctions sont délivrées en reconnaissance de l’engagement ferme et inébranlable de ces deux personnalités en faveur de la Souveraineté et de la Solidarité de nos Etats regroupés au sein de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), de la sauvegarde et du rayonnement de nos cultures et valeurs ainsi que de l’épanouissement dans la dignité de nos peuples respectifs.

Fait à Niamey, le 19 juillet 2024

Le Secrétaire Général du Gouvernement

MAHAMANE ROUFAI LAOUALI

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite