Chronique | « Blocus sur la voie ferrée : Les 2 containers chargés de médicaments finalement transbordés »

Ceci est une chronique de Josué BONKOUNGOU sur l’actualité ferroviaire.

Face au refus catégorique des individus bloquant la voie ferrée de laisser passer ne serait-ce que le train transportant les containers médicaux, et face au risque de détérioration de ces produits hautement sensibles et vitaux pour nos populations, il nous revient que SITARAIL a du mobiliser ses équipes, dans cette journée de samedi 25 novembre, pour assurer l’acheminement via la route, de ces produits à destination. Le reste du convoi, composé de denrées alimentaires et autres biens, restant toujours bloqué à Bingo.

Selon un responsable de l’exploitation coordonnant l’opération sur place, interrogé, « SITARAIL a pris cette mesure urgente au regard de l’utilité de ce chargement particulier, destiné à des structures pharmaceutiques et sanitaires pour les besoins de nos malades et blessés ».

Cette action de l’entreprise, que l’on pourrait qualifier de « salutaire », ne saurait rendre moins coupables les fauteurs de troubles, qui, sans reconnaissance ni base légale, s’adonnent à des actes qualifiés de « criminels » par la Police ferroviaire.

Les Autorités sont à nouveau interpellées afin que les auteurs et instigateurs du blocus soient identifiés et punis à la hauteur de leur forfait qui rame à contre-courant des efforts fournis au quotidien par notre Gouvernement et nos forces patriotiques pour le ravitaillement de notre pays en produits essentiels, dont ceux pharmaceutiques et alimentaires.

Josué Bonkoungou (Éditorialiste)

