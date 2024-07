Basket : L’AS SONABHY relance la formation à la base à travers un camp de vacances

publicite

0 Partages Partager Twitter

Relancer la formation à la base. C’est la nouvelle mission que s’est fixée l’AS SONABHY. Ainsi, pour contribuer à la vulgarisation du basketball, occuper sainement les enfants pendant les vacances, elle a décidé d’organiser un camp de vacances de basketball dont la cérémonie de clôture est intervenue le samedi 20 juillet 2024 sur son plateau d’entraînement.

La suite après cette publicité

Des jeux, des rires mais aussi du talent sur le terrain d’entraînement de l’AS SONABHY au quartier Gounghin de Ouagadougou. Et pour cause, une centaine d’enfants démontrent ce qu’ils ont appris pendant un mois au camp de vacances basketball de l’AS SONABHY. Des dribbles, des exercices de conduite de balle, de passes, de shoots, bref, les fondamentaux en matière de basketball, etc. Âgés entre quatre et 17 ans, ces jeunes ont pu s’initier à la balle au panier tout en s’occupant sainement pendant les vacances.

La présidente de la section basketball de l’AS SONABHY Amsetou Traoré/Ouédraogo est à l’initiative du camp de basketball. Son objectif, répondre à la mission de l’AS SONABHY qui est de promouvoir les sports de main au Burkina Faso. « Ce camp regroupe les jeunes. Pour nous c’est une cohésion, un rassemblement. Cela permet aux jeunes de se regrouper et d’éviter certains maux sociaux. C’est une continuité éducative pour l’AS SONABHY en ce sens que nous détectons de futurs joueurs pour renforcer nos effectifs », fait-elle savoir.

Un camp de détection de talents

Parmi les apprenants Corine Farida Ilboudo, 15 ans. Afin de s’occuper pendant les vacances, elle demande à sa mère de l’inscrire. Après un mois, la jeune fille apprécie : « J’ai trouvé que c’était une belle occasion. J’ai appris à shooter, à faire des passes et à développer l’esprit d’équipe.

Je vais continuer », souligne la jeune fille. Après avoir découvert la discipline, elle espère continuer son apprentissage. « Le coach a décidé de nous inscrire chez les cadets. Donc, on va continuer. Cela nous a permis d’apprendre le sens de la sociabilité, à se faire des amis », ajoute Corine.

Cette initiative réjouit l’entraîneur des minimes et cadets de l’AS SONABHY, Harouna Ouédraogo. Il trouve par-là, l’occasion de renforcer son effectif. « Le camp était le bienvenu parce que cela faisait deux ans qu’on avait pas organisé de camp et cela faisait qu’on avait des difficultés pour gérer les petites catégories en matière de joueurs. La présidente a eu la bonne idée d’organiser un camp pour nous permettre d’étoffer nos effectifs », affirme Harouna Ouédraogo.

Créer un cadre d’amitié

Le camp de vacances basket de l’AS SONABHY est parrainé par Boukaré Ouédraogo, un opérateur économique, collaborateur avec la SONABHY. Il s’est dit émerveillé par ce qu’il a vu : « A la prochaine édition, je viendrai avec mes enfants. J’incite les autres parents à faire participer les enfants pendant ces vacances. Cela leur permet d’apprendre beaucoup de choses et cela crée un cadre d’amitié entre eux ».

Le président de la Fédération burkinabè de basketball (FEBBA) Souleymane Yaméogo dit Yamsoul a assisté à cette cérémonie de clôture. Il a salué la démarche de la présidente Amsétou Traoré/Ouédraogo qui a décidé de relancer les camps de vacances. Ancien président de la section basketball, il promet de soutenir ces initiatives sur le plan matériel, administratif et sécuritaire tout en partageant son expérience.

Ce camp a permis de détecter de jeunes talents pour l’AS SONABHY. Selon Amsetou Traoré/Ouédraogo, une quarantaine de talents se sont révélés. L’AS SONABHY va prendre attache avec les parents pour intégrer ces enfants dans son club. Plusieurs acteurs, anciens joueurs, encadreurs et dirigeants de l’AS SONABHY ont reçu des attestations d’inscription pour leur contribution au développement du basketball.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite