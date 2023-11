Tenkodogo : L’ABNORM sensibilise les producteurs à la règlementation relative aux préemballés 

publicite

Une équipe de l’Agence burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM) s’est entretenue, à travers un atelier, avec les acteurs socio-économiques de la ville de Tenkodogo dans la région du Centre-Est, le 24 Novembre 2023. Le but est de les sensibiliser à la réglementation relative aux préemballés.

Sensibiliser les producteurs sur les lois et normes en ce qui concerne les préemballés, tel est l’objectif de l’atelier convoqué par l’Agence burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM), le jeudi 24 Novembre 2023 à Tenkodogo.

Créée dans le but d’accompagner les acteurs socio-économiques, l’ABNORM intervient aux niveaux national, africain ainsi qu’au niveau de la Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Ses missions sont entre autres la mise en œuvre de la politique nationale de normalisation, la normalisation et la certification.

Sur la norme, la directrice de la promotion de la qualité, Gougounga Jinette Cyrille, estime qu’elle est une base essentielle parce qu’elle prend en compte le titre de la forme, le champ d’application la description, les contaminants, l’hygiène, le poids et la mesure, etc.

Les normes sont d’une importance capitale en ce sens qu’elles aident les producteurs à avoir accès au marché économique, aux documents techniques, toujours selon la directrice de la promotion de la qualité. Au niveau des consommateurs, elles aident à la satisfaction du client, la protection de la santé, etc., précise-t-elle. Au niveau de l’Etat, les normes permettent d’assainir le marché, à améliorer la compétitivité des entreprises nationales et à limiter voire supprimer les obstacles techniques lors des échanges nationaux, ajoute la directrice.

Quant à la certification, elle atteste après vérification indépendante et impartiale, qu’un produit ou un service a une ou des normes. Les certifications sont de plusieurs types et permettent d’établir une transparence du marché, la confiance, etc., foi de l’ABNORM.

Selon l’équipe de l’ABNORM, pour implanter une unité de production d’eau préemballée, des documents tels que l’autorisation d’implantation, de production et de mise en consommation doivent être fournis au préalable. Et d’ajouter qu’en cas de non respect de ces dispositions des sanctions sont prévues allant de la saisie du matériel à des peines d’emprisonnement.

Et pour encourager les producteurs, un concours dénommé « Le prix burkinabè de la Qualité » est organisé pour promouvoir la qualité et la performance des organismes publics et privés.

Oumou SANA

Correspondante de Burkina24 à Tenkodogo

