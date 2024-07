Burkina Faso : L’Observatoire de production et d’analyse du discours organise ses premières journées

publicite

Du 25 au 27 juillet 2024, l’Observatoire de production et d’analyse du discours (OPAD) organise les premières journées d’études et d’analyse du discours au Burkina Faso. Le thème retenu est « Analyse du discours : quels enjeux pour les Etats de la confédération de l’AES ». Ce jeudi 25 juillet 2024 à Ouagadougou a été le lancement.

Ces journées d’études et d’analyse du discours au Burkina Faso constituent un rendez-vous de chercheurs et d’enseignants. Selon le comité d’organisation, la tenue ces premières journées visent à échanger sur la contribution scientifique de la discipline « Analyse du discours » au développement des différents Etats.

Docteur Boukary Nébié, président de l’Observatoire de production et d’analyse du discours (OPAD), a indiqué que ces 72 heures de réflexion visent à analyser le discours qui est aujourd’hui utilisé comme un outil de souveraineté et de liberté.

« C’est de voir comment l’analyse du discours en tant que discipline peut être mise au service de la volonté de nos différents chefs d’Etat pour faire en sorte que nos Etats soient véritablement souverains pour propulser notre développement. C’est la place du discours dans la construction de nos Etats qui est décortiquée », a-t-il expliqué.

Des communications scientifiques, des échanges et des débats sont, les principaux axes de ces premières journées d’études et d’analyse du discours au Burkina Faso. Docteur Boukary Nébié a souligné qu’il s’agit d’une quarantaine de communications de plus d’une dizaine de pays africains et européens qui ont été enregistrées.

Pour Docteur Amadou Ouattara, communicateur, venu de la Côte d’Ivoire, l’analyse du discours est une discipline récente et son importance est de savoir l’impact des discours dans les sociétés. « L’intérêt de ce travail, c’est de voir d’où on est parti et vers où on s’en va avec. Aujourd’hui nous sommes en train de travailler à l’africanisation de l’analyse de discours », a-t-il relevé.

En rappel, ces premières journées d’études et d’analyses du discours se tiennent sous le parrainage du président du Conseil Supérieur de la Communication (CSC) et de la direction scientifique du Professeur Yves Dakouo, enseignant chercheur à l’Université Joseph Ki-Zerbo.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

