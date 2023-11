Clôture du 3e congrès de la société burkinabè d’Hépato Gastroentérologie et endoscopie digestive sur une note de satisfaction des organisateurs

Le 3e congrès de la société burkinabè d’Hépato-Gastroentérologie et endoscopie digestive a refermé ses portes le vendredi 25 novembre 2023 à Ouagadougou. La cérémonie de clôture a été marquée par un hommage au Pr Alain Bougouma, hépato gastro-entérologue admis à la retraite.

Après deux jours d’intenses travaux, le 3e congrès de la société burkinabè d’Hépato Gastroentérologie et endoscopie digestive (SOBUHGEED) a connu son épilogue. Le comité d’organisation note avec satisfaction le déroulement des travaux. Des conférences, des communications et des expositions ont été les moments forts de ce congrès.

« Ces deux jours de travaux, ont vu la participation de plus de 300 professionnels de la Santé, principalement des hépato-gastroentérologues qui sont venus partout d’Afrique. Neuf (09) pays sont représentés. Nous avons eu à faire au total 90 communications, 3 conférences, 22 mini-conférences et des ateliers pratiques en faveur de nos aides endoscopiques. Il s’agit des infirmiers et des médecins spécialistes », a indiqué le Professeur Apollinaire Sawadogo, président de la SOBUHGEED, par ailleurs le président du comité d’organisation.

Professeur Rabiou Cissé, cardiologue, enseignant chercheur à l’Université Joseph Ki-Zerbo, représentant le ministre en charge de la recherche à cette cérémonie a salué le déroulement des activités de ce congrès et la participation massive des acteurs d’hépato-gastroentérologique et promet transmettre les recommandations à qui de droit.

La formation des hépato-gastroentérologues, la mise à disposition des plateaux techniques minimaux dans les différents de centres de santé sont entre autres les recommandations formulées à l’endroit des autorités pour une prise en charge de qualité des troubles fonctionnels digestifs.

