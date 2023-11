Mobilisation des ressources locales en temps de crise : L’AFDL pose le débat

publicite

Les membres de l’Association fiscalité et développement local (AFDL) ont organisé une conférence publique sur le thème « mobilisation des ressources locales en temps de crise », ce samedi 25 novembre 2023 à Ouagadougou. La conférence a été animée par Kalifara Séré, expert en développement local, et Aziz Diallo, ancien député maire de Dori, avec Dr Ousmane B. Paré comme modérateur.

Au regard du contexte sécuritaire que vit le Burkina Faso, les membres de l’Association fiscalité et développement local (AFDL) ont organisé une conférence publique sur le thème « mobilisation des ressources locales en temps de crise ». Des experts du domaine de la fiscalité et de la décentralisation, des organisations de la société civile, de l’administration publique et des étudiants ont participé à cette rencontre.

Amos Zong-Naba, président de l’AFDL, a fait comprendre que cette conférence publique vise à comprendre comment les collectivités locales arrivent à vivre et à implémenter le développement. « Il était important pour nous de poser le débat dans cette crise sécuritaire.

Comment on fait pour mobiliser de l’argent, comment les collectivités vont aider l’Etat central à pouvoir lutter contre le terrorisme, l’insécurité et le grand banditisme. Les collectivités locales pour nous, ne sont pas un relai, mais un maillon fort du développement et la lutte contre le terrorisme », a-t-il relevé.

A l’écouter, le développement va commencer au niveau de la base et l’Etat ne connait pas tous les besoins qui sont dans les villages. Par contre, selon lui, le responsable de la collectivité territoriale connait les besoins et les préoccupations de sa population. Aziz Diallo, ancien député maire de la commune de Dori et conférencier du jour, a fait comprendre que le développement ne viendra pas de la ville vers les villages, mais des villages vers la ville.

« Notre pays disposent de beaucoup de potentialités, les villages en regorgent. La question fondamentale, c’est comment organiser ses richesses au niveau des villages pour impacter les villages, la commune et le pays. C’est une question d’organisation du développement et une question de vision. Malheureusement, on a encore du chemin à faire sur cette question. Nous sommes convaincus que si on arrive à bien organiser et harmoniser ce développement à partir des villages, notre pays se portera beaucoup mieux », a-t-il souligné.

Egalement, il a expliqué que c’est une volonté politique. « C’est une question d’organisation de notre territoire. Nous sommes convaincus que la décentralisation est le meilleur moyen aujourd’hui pour notre pays d’assurer un développement. Et de lutter contre la pauvreté et surtout d’éviter les crises auxquelles nous faisons face à savoir l’extrémisme violent, la pauvreté, la malnutrition. Nous sommes convaincus que la décentralisation nous offre les moyens d’y faire face de manière sérieuse et significative », a-t-il indiqué.

Il a préconisé la dépolitisation de la collectivité territoriale et d’éviter de regarder les collectivités comme des entités politiques mais des véritables outils de développement. « Aujourd’hui, je pense que les collectivités auraient pu jouer un très bon rôle dans la lutte contre le terrorisme et dans la prévention de l’extrémisme violent. Dans beaucoup d’autres pays, quand il y a des situations de guerre et de crise, on ne touche pas aux collectivités. Parce qu’on a pris une bonne compréhension et une bonne connaissance de l’importance de ces collectivités », a-t-il suggéré.

Kalifara Séré, expert en développement local et conférencier, est revenu sur l’importance des collectivités locales dans le développement d’un pays. « Dans un Etat décentralisé on fait tout pour que il y ait un schéma de répartition adéquat qui permet au territoire d’assumer leur responsabilité. C’est ça qui permet de créer de la richesse, du bien-être, de la cohésion sociale et de la paix dans le territoire (…) et accélérer son propre développement », a-t-il précisé.

En rappel, l’Association des Fiscalités et Développement Local (AFDL) a vu le jour le 10 décembre 2022 afin de promouvoir le développement local basé sur les ressources fiscales.

