Développement local et stratégie de promotion du civisme fiscal : L’AFDL renforce les capacités d’une vingtaine de ses membres et non membres

L’Association fiscalité et développement local (AFDL) a initié une session de formation au profit de ses membres et non membres autour du « développement local et stratégie de promotion du civisme fiscal ». L’ouverture officielle de cette session est intervenue ce samedi 28 octobre 2023 à Ouagadougou.

Au regard du contexte, notamment économique du Burkina Faso, l’Association fiscalité et développement local (AFDL) a pensé utile d’initier une vingtaine de ses membres et non membres au « développement local et stratégie de promotion du civisme fiscal ».

Selon Donatien Zongo, Secrétaire général (SG) de l’Association fiscalité et développement local (AFDL), cette formation est voulue afin d’« essayer de créer un citoyen nouveau, un citoyen actif, un citoyen engagé pour le développement des collectivités en particulier et du pays en général ».

Au sortir de cette formation, a-t-il aussi laissé entendre, les participants devraient être capables de faire le lien entre le civisme fiscal, le civisme et le développement local ; qu’ils soient des ambassadeurs de la promotion du civisme fiscal auprès des citoyens.

Des dires de Maurice Béda, Expert en gouvernance locale, l’un des formateurs, il s’agira d’échanger sur deux principales thématiques à savoir le développement local et la gouvernance ; et les questions de civisme fiscal.

« Comment arriver à fabriquer un citoyen nouveau à même de contribuer efficacement au développement de nos collectivités territoriales ? ». Telle est l’une des questions majeures qui servira de fil conducteur à cette formation, à en croire son propos. Le civisme fiscal, a-t-il en somme défini, « c’est l’engagement des citoyens à s’acquitter de leurs taxes et impôts ». Amos Zong-Naba, Expert sénior agréé en fiscalité est l’autre formateur de la session.

L’AFDL est un groupe qui œuvre à la promotion du développement local, endogène basé sur les ressources fiscales et du terroir. Sa vision, « Faire du citoyen, un acteur du développement en lui rappelant son devoir de contribuer par les impôts et les taxes et le droit de contrôler l’usage qui en fait pour le bonheur de tous ». Son slogan, « AFDL, un creuset d’innovations pour le développement local ».

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

