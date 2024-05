Burkina Faso : Le développement du secteur agricole au cœur des échanges de la 4e édition du Barbecue d’affaires 

publicite

Les activités de la 4e édition du Barbecue d’affaires ont débuté ce jeudi 9 mai 2024 à Ouagadougou. Un top départ marqué par un panel sous le thème principal « Le secteur agricole comme clé de l’économie, quels apports des agrobusiness men et les opportunités pour les investisseurs et les jeunes entrepreneurs ».

Barbecue d’affaire est une opportunité pour les jeunes porteurs de projets et entrepreneurs de tisser des relations de confiance favorables à la création et au développement de leurs entreprises.

Pour le manager général de cette initiative, Isaac Martinien Zida, le choix de ce thème est parti tout d’abord d’un constat. En effet, le secteur de l’agriculture occupe environ 80% de la population active. Ce thème va également en droite ligne avec la politique gouvernementale qui est l’offensive agropastorale.

« L’agriculture occupe 80% de la population active et jusqu’à présent on est autosuffisant sur le plan alimentaire et on s’est posé des questions et aujourd’hui quand on parle d’entrepreneuriat des jeunes, les gens se dirigent vers la communication, banque, assurance et autres qui sont des domaines transversaux.

En plus c’est pour aller en phase avec la politique gouvernementale, parce que en tant que jeunes, on représente la majeure partie de la population du Burkina Faso, et n’a pas le choix que de soutenir les actions de notre gouvernement », a-t-il expliqué.

Pour les panelistes du jour, le secteur de l’agriculture constitue aujourd’hui, un secteur pourvoyeur d’emploi mais peu attirant par la jeunesse.

« Le monde rural est par essence un secteur pourvoyeur d’emploi mais malheureusement la jeunesse d’aujourd’hui n’est pas attiré par les activités du monde rural. Et il est temps pour nous d’inciter les jeunes à s’intéresser le domaine », a expliqué Habibou Zerbo, économiste agricole de formation et l’une des panelistes.

Les participants à ces 72 heures de barbecue d’affaires sont entre autres des jeunes entrepreneurs, des étudiants d’universités et de centres de formations et également des jeunes porteurs de projets. Un panel, des formations et des visites de fermes sont les principales activités de cette 4e édition du Barbecue d’affaires qui se poursuit jusqu’au 11 mai 2024.

Amidou OUEDRAOGO et Fayssal COULIBALY (Stagiaires)

Burkina 24

