La cérémonie des Kundé s’est tenue dans la nuit du mercredi 8 mai 2024, dans la salle des Banquets de Ouaga 2000. Pour cette édition, 22e au compteur, le métrite est revenu à l’artiste Amzy, qui a été distingué Kundé d’or 2024. Il devance ainsi ses concurrents avec qui il était en course.

Fin de suspense ! Le Kundé d’or 2024 dort désormais chez Amzy. Oui, le Gandaogo National est le meilleur artiste de l’année 2024. Annoncé plusieurs fois comme favori du sacre le plus convoité de la musique burkinabè, l’artiste a réussi le pari. Joie et sentiments du devoir accompli envahissent l’artiste qui a vu ses efforts reconnus. « Cette sensation, je ne saurais l’expliquer », a ainsi résumé l’artiste.

Kundé de la « résilience », Kundé des grands défis, sont sans exagération les mots qui décrivent au mieux cette édition. Et si malgré ce contexte difficile les Kundé tiennent leurs promesses, c’est l’effort conjugué du commissariat général des Kundé, mais aussi du gouvernement de la transition. A leur endroit, Amzy a témoigné sa reconnaissance.

« Avec tout ce qui se passe, ils ont tenu à organiser cette cérémonie encore cette année, c’est à féliciter parce qu’on a besoin de dire au monde entier que le Burkina reste debout. C’est la résilience comme on le dit. Je tiens à faire un big up au gouvernement de la transition, qu’ils continuent de se battre pour le pays », a-t-il formulé.

En lice, Amzy était avec Kayawoto, et Djeli Karim. Aucun d’eux n’est rentré bredouille. L’empereur de la Maouland a remporté le trophée du meilleur clip vidéo de l’année avec le titre Ba yir en collaboration avec le prince aux pieds nus. Djeli Karim quant à lui a raflé le trophée de la meilleure chanson moderne d’inspiration traditionnelle, en plus du Kundé du public.

Tout est bien beau. Pour le commissaire général des Kundé c’est un énorme défi qu’il vient de relever. Confronté à un véritable manque de sponsors, il demande l’accompagnement des uns et des autres pour la tenue des prochaines éditions.

« Il faut un accompagnement franc sinon on ne peut pas continuer à réaliser les Kundé dans ces conditions. Si on pense que les Kundé méritent leur place dans le paysage culturel du Burkina, il faut que l’Etat soutienne de façon conséquente, sinon on ne pourra pas tenir », a dit Jah Press, commissaire général des Kundé.

Pour cette édition, 15 trophées ont été décernés, dont 10 officiels et 5 spéciaux. A côté, des prix d’honneur ont également été remis à des figures emblématiques de la musique africaine.

Palmarès des Kundé d’or 2024

Kundé d’or: Amzy

Kundé du public : Djeli Karim

Kundé du meilleur artiste féminin : Nabalum

Kundé du meilleur featuring burkinabè : Amzy feat Sissafo (Burkina)

Kundé de l’espoir : Da Yeri

Kundé de la révélation : Dj Domi

Kundé du meilleur clip vidéo : Alif Naaba ft Kayawoto (Ba yir)

Kundé de l’artiste le plus joué en discothèque : Dj Domi

Kundé de la meilleure chanson moderne d’inspiration traditionnelle : Djeli Kari (Doni doni)

Kundé du meilleur artiste de musique religieuse : Ella Nikiema

Kundé du meilleur artiste traditionnel : Adama Zongo

Kundé du meilleur featuring de l’intégration : Tanya ft Hiro (Bad days)

Kundé du meilleur artiste de l’Afrique de l’Ouest : Tamsir

Kundé du meilleur artiste de l’Afrique Centrale : Ferre Gola

Kundé du meilleur artiste étranger vivant au Burkina Faso : Barca 1er (Cote d’Ivoire)

Kundé du meilleur artiste de la diaspora : Martin N’Terry (USA)

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

