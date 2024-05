Tournoi Maracana Inter fan-club acte 2 à Ouagadougou : En plus des artistes, d’autres célébrités au rendez-vous

publicite

Le tournoi Maracana Inter fan-club de certaines célébrités du Burkina Faso est de retour. Ce samedi 18 mai 2024, les phases éliminatoires de sa deuxième édition (désormais pas seulement pour les artistes) ont été lancées. 16 artistes et figures bien connus du pays, ont formé des équipes pour rivaliser autour du ballon rond. Courant deux jours, ils vont s’affronter pour trouver les deux équipes finalistes.

Créer un cadre de communion non seulement entre les célébrités du pays mais aussi entre eux et leurs fans, c’est la raison évoquée par Ibrahim Zerbo, le président du comité d’organisation de ce tournoi Maracana Inter fan-club de certaines célébrités du pays. Sa deuxième édition a été lancée ce samedi 18 mai 2024.

C’est donc des artistes burkinabè, des visages bien connus de la scène sportive, des acteurs influents, des animateurs, et journalistes qui verront leurs équipes s’affronter, ou même participer, durant ces trois journées de Maracana. Ces matchs se jouent sur les deux fois 15 minutes par match.

« L’innovation de cette année c’est que nous avons diversifié les participants. L’année passée c’était 16 artistes, cette année on est passé à 16 célébrités. On a essayé d’ajouter d’autres célébrités au-delà des artistes. Pour les absents il n’y a pas de raison particulière. On a certains qui ont joué l’année passée et cette année pour des raisons de calendrier ils n’ont pas pu venir et il y a aussi des gens qui frappent à la porte. Il faut permettre à tous de jouer», a fait savoir Ibrahim Zerbo.

Parlant de nouveau, l’artiste féminin de l’année au Kundé 2024, Nabalum en est une. Et c’est un honneur pour elle de participer à une telle cause qu’elle a qualifiée de « noble». « C’est une bonne idée ça nous permet de nous retrouver et partager de bons moments ensemble. J’étais heureuse qu’on me dise que je participe à ce tournoi et voilà on est là et on s’amuse. C’est un jeu, peu importe qui gagne, moi je suis contente», s’est-elle exprimée.

Et c’est le même langage chez le journaliste sportif, Moussavou Billa. Cependant il a emprunté le rôle unificateur du sport pour saluer cette initiative. « C’est magnifique et ça vient encore montrer que le sport n’a pas de barrière. Nous ça nous permet de nous revoir et de revoir ceux-là qui nous accompagnent aussi sur les réseaux, qui nous soutiennent, qui nous suivent.

Je trouve que c’est une initiative qui rapproche les gens autour du sport. C’est bien un tant soit peu de trouver deux jours d’après-midi pour le football. Moi je ne vois pas Nabalum, Greg…tout le temps », a salué le journaliste sportif burkinabè.

Les équipes vont s’affronter sur les deux jours (samedi et dimanche) pour trouver ceux là qui joueront la finale prévue le 26 mai 2024. Ces matchs et la finale se jouent sur le terrain King du quartier Karpala de Ouagadougou.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

