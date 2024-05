Santé : L’Arabie Saoudite initie une campagne gratuite d’intervention de chirurgie cardio-vasculaire au profit de 24 enfants burkinabè

publicite

0 Partages Partager Twitter

Du 18 au 25 mai, le royaume d’Arabie Saoudite et la Fondation du roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud initient une campagne médicale volontaire pour la chirurgie cardiaque pédiatrique au profit de 24 enfants burkinabè au Centre hospitalier universitaire de Tengandago. Le lancement officiel de cette campagne a lieu, ce samedi 18 mai 2024, à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Le choix des 24 enfants bénéficiaires de cette campagne cardiaque pédiatrique s’est fait sur deux critères, selon docteur Adama Sawadogo, chirurgien cardio-vasculaire au CHU de Tengandogo.

Il s’agit notamment des critères du tableau clinique c’est-à-dire des enfants qui présentaient plus de malaise. «Deuxièmement, il y a des critères d’indigence c’est-à-dire que ceux qui n’ont même pas des moyens pour payer un examen sanguin sont privilégiés. Parce qu’on se dit que derrière les autres pourront peut-être payer pour être opérés par l’équipe locale. Donc si je me resume c’est la sévérité clinique et l’indigence qui ont dirigé notre choix », a-t-il éclairé.

Également, il a noté que cette campagne est une occasion de renforcement de compétences pour l’équipe locale déjà autonome qui maîtrise la plupart des procédures en chirurgie cardiaque congénitale. «Profitant de l’expérience de l’équipe (saoudienne, ndlr), nous n’avons sélectionné que les cas complexes pour également profiter de leur expérience pour monter en compétences à notre niveau », a-t-il indiqué.

Fahad Aldosari, ambassadeur du royaume d’Arabie Saoudite au Burkina Faso a, pour sa part, fait comprendre que cette campagne est la continuité des efforts déployés par son pays pour aider le Burkina Faso. Il a précisé aussi que cette campagne se tient sur l’ordre du roi d’Arabie Saoudite et du Prince héritier.

«Ça c’est notre deuxième programme de santé en 2024, ce programme est très important pour le peuple burkinabè. La valeur totale de ce programme est évalué à de 450 000 euros », a-t-il dit en informant qu’une deuxième délégation des médecins saoudiens arrive au mois de juin pour un autre programme.

Dr Robert Lucien Kargougou, ministre en charge de la santé, a confié que cette campagne revêt deux aspects. Le premier, a-t-il poursuivi est qu’il permettra d’améliorer l’accessibilité des Burkinabè quel que soit leur rang à des services de santé de qualité.

« C’est une campagne qui est gratuite, les 24 enfants qui feront l’objet d’intervention de chirurgie cardio-vasculaire n’auront pas un seul franc à débourser. Tout est couvert par le royaume d’Arabie Saoudite dans le cadre de cette campagne », a-t-il relevé.

Le deuxième aspect de cette campagne, selon le ministre de la santé est qu’elle pourra permettre à l’équipe burkinabè de renforcer davantage ses capacités pour que le Burkina «se positionne définitivement comme étant le pôle d’excellence dans la sous-région ouest-africaine en matière de chirurgie cardio-vasculaire».

«Vous savez déjà que l’équipe du docteur abat un travail remarquable et cette campagne qui est poussée et supportée par l’Arabie Saoudite va permettre vraiment de renforcer ses compétences», a-t-il argué.

Le ministre Kargougou a terminé en signifiant que le chef de l’équipe saoudienne est le meilleur chirurgien cardio-vasculaire pour les causes congénitales du monde arabe et un des meilleurs de ce domaine dans le monde entier. «Donc c’est véritablement une gageure pour notre équipe de renforcer ses capacités», a-t-il conclu.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite