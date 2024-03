Opération à coeur ouvert au Burkina Faso : L’ALT offre une machine dernière génération au CHU de Tengandogo

publicite

L’Assemblée législative de transition (ALT) à travers son président, Dr Ousmane Bougouma a procédé à la remise d’une pompe de circulation extra corporelle au Centre hospitalier universitaire de Tengandogo, le jeudi 28 mars 2024.

La pompe de circulation extra corporelle ou machine coeur-poumon est une machine qui joue le rôle du coeur et des poumons pendant une opération à cœur ouvert. Car pendant l’opération, ces deux organes sont en arrêt, le temps de permettre aux spécialistes d’extirper la maladie.

En ce moment où le cœur et les poumons du patient ne fonctionnent plus, la machine prend le relais en jouant leur rôle. D’où le nom de cœur-poumon. C’est depuis fin octobre 2023 que le CHU de Tengandogo utilise cette machine. Et ils ont déjà opéré 40 personnes à l’aide de celle-ci.

«Et à ce jour, nous avons opéré 40 personnes à cœur ouvert avec cette nouvelle machine, nous remercions l’ensemble de l’équipe technique, l’ensemble de l’équipe administrative et les autorités. Parce que 40 personnes opérées, c’est 40 personnes sauvées grâce à cette machine », a affirmé Dr Adama Sawadogo, chirurgien cardio-vasculaire.

Dr Sawadogo a rappelé que le cœur c’est la banque de sang par excellence et sans le cœur «il n’y a pas de vie». «Et depuis des siècles, des chirurgiens pensaient qu’on n’arriverait jamais à opérer le cœur. Parce que le défi principal que ça posait c’est comment arrêter le cœur sans que le patient ne meurt. Et c’est ainsi que depuis le début des années 50, il y a une première génération de machines qui ont été inventées pour permettre d’opérer le cœur en toute sécurité», a-t-il dit.

Il a confié que cette nouvelle machine va leur permettre « d’aller au-delà des opérations de routine que nous effectuons actuellement à Tengandogo ». À l’entendre, avec cette machine, ils peuvent aller jusqu’à entreprendre une opération de «transplantation cardiaque».

Le chirurgien cardio-vasculaire a renseigné que selon les chiffres du ministère de la santé les évacuations à l’extérieur dues aux causes cardiaques viennent en deuxième position « en termes de nombre de patients mais en termes de nombre de budgets alloués aux évacuations, la chirurgie cardiaque occupe la première place ».

Selon lui, les 40 personnes qu’ils ont réussi à opérer grâce à cette pompe de circulation extra corporelle étaient destinées à être évacuées à l’extérieur.

Dr Ousmane Bougouma, président de l’ALT a signalé que l’octroi de cette machine est la concrétisation d’une promesse qu’avait faite, son prédécesseur sous le MPSR1, Pr Aboubacar Toguyeni au cours d’une de ses visites au CHU de Tengandogo.

Il a, par ailleurs, noté que cette machine vient relever le plateau technique médical burkinabè et permettre ainsi d’éviter certaines évacuations sanitaires. Ce qui permet au pays de faire certaines économies, a-t-il souligné.

«C’est là, l’occasion de saluer et de féliciter l’équipe technique qui se trouve au niveau de l’hôpital de Tengandogo, le ministère de la santé qui travaille quotidiennement à leurs côtés, mais aussi d’encourager d’autres donateurs à pouvoir leur venir en appui. Parce qu’ils nous ont relevé que l’appareil seulement ne suffit pas. Il y a un certain nombre de consommables qui accompagnent l’appareil dont les coûts sont assez élevés.

S’il y a les bonnes volontés pour appuyer cela va aider énormément parce qu’il y a aujourd’hui plus de 1000 patients en attente d’être opérés et un appui pour l’acquisition de ces consommables là permettrait de faire baisser façon substantielle le coût des opérations et rendre plus accessible ces opérations à cœur ouvert », a-t-il plaidé.

En rappel, le coût minimal d’une opération à cœur ouvert s’élève à 3 millions de Francs CFA.

