Du 27 avril au 4 mai 2024, la ville de Bobo-Dioulasso vibrera au rythme de la 21e édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC). A quelques heures de ce rendez-vous culturel, Burkina 24 a tendu son micro pour prendre la température des expositions.

En ce début de soirée du vendredi 26 avril 2024, le site devant abriter la 21e édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC) grouille de monde. En effet, les exposants sont au four et au moulin. Entre des coups de scie et de pinceau par-ci, des objets d’ornements et de décorations par-là, tout est fin prêt pour le jour-j.

Ainsi donc, les exposants sont venus du Burkina Faso et d’ailleurs pour mettre leur savoir-faire au service des festivaliers. Ramata Ouattara est membre de la coopérative « Allah ko-mi de Dédougou ».

Elle est venue spécialement de la cité des Bankuy pour participer à la 21è édition de la SNC. Etant une habituée à cette biennale de la culture, Ramata Ouattara dit être présente à cette édition avec sa coopérative au nom du ministère de l’environnement.

Elle montre sa satisfaction pour l’organisation de l’édition 21e de la SNC bien qu’elle est toujours dans l’attente de son stand pour commencer la décoration et l’exposition de ses produits. « Pour le moment nous sommes dans les préparatifs ; on n’est pas totalement prêts ; on n’a pas encore eu nos stands. Ils nous ont dit d’attendre, donc on attend », dit-elle avec espoir.

Qu’à cela ne tienne, Ramata Ouattara souligne que le comité d’organisation a fait un travail remarquable surtout la disposition des stands qui permet à chacun des exposants de tirer son épingle du jeu. Avec sa coopérative, l’amazone de la cité des Bankuy prévoit exposer des produits locaux tels que le soumbala, le beurre de karité, du fonio, du couscous de riz et de maïs. Et c’est à juste titre qu’elle lance une invite à la population de s’approprier de l’événement pour le bonheur et des exposants et des festivaliers.

Si Ramata Ouattara est toujours dans l’attente, Rasmata Zongo alias « Rama Textile » est dans l’euphorie car le téléchargement de son stand est à 100%, et n’attend que les festivaliers pour faire de bonnes affaires. « Je vends des Koko dunda. Je suis satisfaite vraiment ; tout est OK. Vraiment il n’y a pas de problème. Je suis très contente. On prie Dieu que le marché soit au-delà de nos attentes », exhorte-t-elle.

Un peu plus loin, Mohamed Ali Ouédraogo, exposant de chaussures, est en plein dans les derniers réglages de son stand. Il assure donner le meilleur de lui-même pour le bonheur des festivaliers.

« L’organisation de cette édition frôle la perfection. Il y a une nette amélioration par rapport aux années antérieures. Je suis très content de mon stand. Au regard de l’engouement même, je suis convaincu que Inch’Allah, cette année la foire sera intéressante », apprécie-t-il.

Dans l’ensemble, les exposants assurent attendre l’ouverture officielle de la 21è édition de la SNC pour non seulement démontrer leur résilience à la face du monde et assurer que malgré tout, le Burkina Faso reste débout et sa culture en marche.

Aminata Catherine SANOU

