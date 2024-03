Poste de Santé avancé de Pouni : Une bouffée d’oxygène pour les bénéficiaires

publicite

La remise officielle du Poste de Santé avancé de Pouni à la province du Bam dans la région du Centre-Nord a eu lieu le jeudi 28 mars 2024. La réalisation de l’infrastructure sanitaire entre dans le cadre de l’exécution du projet PREPARE-BURKINA (PREPAration pour la REsilience au BURKINA), financé par l’USAID.

“Nous ne pouvons pas quitter notre village la nuit, pour aller nous faire soigner à Kongoussi, maintenant nous sommes contents parce qu’on est venu nous sauver avec ce Poste de Santé avancé. On souffrait énormément pour avoir des soins, mais maintenant c’est la joie”. Ces paroles sont de Édouard Ouédraogo, représentant du chef coutumier de Pouni.

Ce Poste de Santé avancé de Pouni, sonne donc comme une bouffée d’oxygène pour les habitants de la localité de Pouni. Il a couté plus de 20 millions. C’est l’USAID qui a mis la main à la poche pour que l’infrastructure voit jour à travers le projet PREPARE-BURKINA au grand bonheur de ces populations.

En effet, selon les explications de Emmanuel Kaboré, représentant la Directrice pays de Pathfinder international, “ce poste de santé avancé répond à un besoin exprimé par le district sanitaire (de Kongoussi, NDLR).

Nous sommes dans une zone distante de la ville de Kongoussi, mais aussi qui accueille des personnes déplacées internes. L’accessibilité, surtout au cours de la nuit, est aussi très limitée pour les patients qui sont dans le besoin. Ce poste de Santé avancé répond à ce besoin exprimé par le système de Santé”. Il faut rappeler que l’ONG Pathfinder est chargée d’exécuter le projet PREPARE-BURKINA

Le directeur régional de la Santé dans la région du Centre-nord, Dr Mohamed Poda a bien fait comprendre, que l’augmentation de la population de Kongoussi consécutive, aux personnes déplacées internes, fuyant le terrorisme, a créé une augmentation des besoins en termes d’offre sanitaire.

C’est pour pallier à ce problème, a-t-il dit, que le ministère de la Santé en collaboration avec son partenaire Pathfinder a pensé à la création du Poste de Santé avancé de Pouni. Cela, pour rapprocher l’offre de Santé aux populations éloignées du district sanitaire. À l’entendre, ce poste de Santé avancé a pour vocation d’offrir des soins de santé primaire aux populations.

Les récipiendaires n’ont pas caché leur joie. Iness Garba est venue se soigner ce matin là, souffrant de toux, de maux de tête et de rhume, elle a eu gain de cause. “Auparavant si tu es malade, sans moyen de déplacement, il était vraiment difficile de relier un poste de Santé, mais maintenant c’est devenu plus facile, car le poste de Santé s’est rapproché de nous”, a-t-elle apprécié. Cerise sur le gâteau, elle se réjouit du fait que les soins s’administrent gratuitement dans ce Poste de Santé avancé.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

