Financement du projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires : Les députés autorisent la ratification de l’accord de prêt

publicite

0 Partages Partager Twitter

Réunis en séance plénière, ce jeudi 25 Juillet 2024, les députés de l’Assemblée Législative de Transition ont examiné le projet de loi portant autorisation de ratification de l’accord de prêt signé le 20 octobre 2023 entre le Burkina Faso et l’Association Internationale de Développement pour le Financement du Projet de Mobilité et de Développement Urbain des Villes Secondaires (PMDUVS).

La suite après cette publicité

« C’est un projet dont la mise en œuvre vise à répondre à l’épineux problème de mobilité urbaine dans les villes concernées par ce projet », a défini d’emblée Roland Somda, ministre en charge de la mobilité urbaine. Les villes concernées par le projet sont Kaya, Ouahigouya et Bobo Dioulasso.

En outre, il s’agit d’un prêt à hauteur d’un montant global de 181 300 000 Euros, soit 118 925 004 100 F CFA. À entendre Anne Marie Joseph Traoré/Ilboudo, au compte de la Commission des Finances et du Budget (COMFIB), ce projet va constituer à réaliser un certain nombre d’infrastructures économiques. Ces investissements ont été définis de manière participative par l’ensemble des parties prenantes au projet.

Les activités concernées par ce projet sont, entre autres, « l’aménagement d’un terminus de la SOTRACO avec un parking relais, à Bobo-Dioulasso ; l’aménagement de six aires de stationnement (04 à Bobo-Dioulasso, 01 à Kaya et 01 à Ouahigouya) ; la réhabilitation de trois (03) petits marchés (02 à Bobo-Dioulasso et 01 à Kaya) ; l’aménagement de trente unités de périmètres maraichers au profit des femmes PDI », a-t-elle énuméré.

Le projet est financé par la Banque Mondiale avec un montant global de 118 925 004 100 F CFA. Il est d’une maturité de 50 ans avec une durée de remboursement de 40 ans. Sa date limite d’entrée en vigueur est de 120 jours à compter de la signature de l’accord, a ajouté Anne Marie Joseph Traoré/Ilboudo.

De façon exceptionnelle, cette séance plénière a reçu la participation de la délégation du conseil national de la transition, avec à sa tête le président du conseil national de la transition, Malick Diaw.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite