Communiqué nécrologique : Décès de TRAORE ANDRÉ FLORENT, Remerciements

« J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi »

2 Timothée 4, 7.

Les grandes familles TRAORÉ, COULIBALY, et alliées à Koussiri, Nouna, Dédougou, Bobo-Dioulasso, Sanaba, Ouagadougou, Côte d’Ivoire, France, États-Unis, Afrique du Sud ;

La famille et les enfants de Feu Lambert Biton TRAORÉ, Monsieur Jules Traoré et épouse, la veuve Traoré / Coulibaly Fatoumata Clarisse et enfants à Ouagadougou, remercient très sincèrement tous ceux qui de près ou de loin ont apporté leur soutien spirituel, moral, matériel, financier lors de la maladie et du rappel à Dieu, le lundi 19 février 2024, suivi de l’inhumation le jeudi 22 février 2024 à Ouagadougou de leur fils, frère, neveu, cousin, époux, père et grand-père :

TRAORE ANDRÉ FLORENT

précédemment Directeur Général de AMB SYSTRAL.

Elles remercient particulièrement les membres du Gouvernement, les ressortissants de Koussiri, Nouna, Sanaba, Dédougou, Bobo-Dioulasso, le corps médical du service de Néphrologie et les responsables du Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo, les voisins et amis de la famille, la Communauté Musulmane, la Communauté Chrétienne de Base (CCB) Saint Pierre Wend la manegda de Saint Gabriel, les autorités politiques, administratives, religieuses et coutumières, les Représentants et Chefs de corps diplomatiques et des institutions, le corps enseignant et les élèves du lycée technique Amilcar Cabral, du Complexe scolaire Bangré/École des Métiers, les équipes d’encadrement pédagogique, les associations de jeunes et des ressortissants des provinces de la Kossi et du Banwa, les amis-es du défunt et toutes les personnes de bonne volonté qui de près et/ou de loin, ont manifesté leur compassion pendant cet évènement douloureux.

Puisse Dieu vous le rendre au centuple vos bienfaits.

Paix à son âme

Union de prières.

