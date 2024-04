Communiqué nécrologique : Décès de madame NEBIE Claire, Faire part

publicite

La grande famille IDO à Tabou, Léo, Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Paris et Abidjan,

La grande famille NEBIE à Longa,

La grande famille BASSIA à Léo,

La grande famille SOME à Abidjan,

Les familles alliées : AGALEOUE à Tiébélé, TRAORE à Kourouma, BAYALA à Bonyolo, KINI à Mamou, YAGO à Zoro, NAMA à Sapouy, AGNITHEY au Togo, BONY en Côte d’Ivoire, DAMAS en Guadeloupe, KULENDUKA en France, SANOU à Desso,

Les enfants :

SANOU Weda-Awa

IDO Marie Alice

IDO Pascal F. Maximilien

IDO Charles Christophe

IDO Elisabeth Séraphine

IDO Thiery Guenael,

Les petits enfants et les arrières petits-enfants, ont la profonde douleur d’annoncer le rappel à Dieu de leur épouse, fille, sœur, tante, mère, belle-fille, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère :

Madame NEBIE Claire, « Tantie Claire » éducatrice sociale à la retraite à Bobo Dioulasso à l’âge de 90 ans ;

Décès survenu le vendredi 15 Mars 2024 à l’hôpital SANOU Sourou de Bobo Dioulasso.

L’inhumation a eu lieu le Samedi 23 Mars 2024 au cimetière municipal de Sikasso-Sira à Bobo

Dioulasso.

Que par la miséricorde de Dieu son âme repose en paix.

REMERCIEMENTS

La grande famille IDO profondément touchée par les multiples et diverses marques de sympathie, d’affection et de générosité que vous leur avez témoignés lors du décès et des obsèques de leur épouse, belle-fille, mère, grand-mère et arrière-grand-mère Madame NEBIE Claire « Tantie Claire », tient à vous exprimer ses sincères remerciements et sa profonde gratitude.

Elle tient à remercier entre autres :

Les parents de Tabou, Léo, Longa, Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Abidjan,

Les belles-familles au TOGO, en COTE D’IVOIRE, en FRANCE, en GUADELOUPE,

Les voisins du quartier Kôkô,

La communauté Gourounsi,

La communauté Burkinabè et les amis de PARIS,

Les amis et sympathisants, les connaissances de Tantie Claire,

La paroisse Saint Vincent de Paul à Bobo Dioulasso,

La CCB et la Chorale de Kôkô à Bobo Dioulasso,

La paroisse Sainte Trinité de Zagtoulli,

Les paroisses des Archidiocèses de Ouagadougou et Bobo Dioulasso,

Les petits-fils religieux,

Les groupes de prières « Notre Dame Santé des Malades » (N.D.S.M) et « Le Rosaire Vivant »,

Ainsi que tous ceux dont les noms n’ont pu être cités et qui se sont mobilisés d’une manière ou d’une autre autour de la famille pour rendre un dernier hommage à Tantie Claire NEBIE.

Que le Seigneur vous rende aux centuples de vos bienfaits.

Merci à vous tous du fond du cœur.

« Nous savons que nous sommes passés de la mort à la Vie, parce que nous aimons les Frères. Celui qui n’aime pas, demeure dans la mort » (1, Jean 3 : 14)

