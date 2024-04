Bientôt un centre de psycho-traumatologie au camp Sangoulé Lamizana pour la prise en charge des blessés de guerre

publicite

Le conseil national de la jeunesse (CNJ) a animé une conférence de presse ce lundi 15 avril 2024 à Ouagadougou. Une conférence de presse au cours de laquelle, le conseil a présenté la maquette du projet de construction d’un centre de psycho-traumatologie au camp de Sangoulé Lamizana de Ouagadougou.

Dans l’objectif de contribuer à la prise en charge des blessés de guerre au Burkina Faso, le Conseil National de la Jeunesse (CNJ) à travers son Réseau National de la Jeunesse pour l’Innovation dans le secteur du Génie Civil et des Transports (RNJ/GCT) a initié un projet de construction d’un centre de psycho-traumatologie au camp Sangoulé Lamizana de Ouagadougou. Un projet qui a été présenté aux femmes et hommes de médias ce 15 avril 2024 à Ouagadougou.

Ce bâtiment sera bâti sur une superficie de 3000 m2. Avec une capacité de 25 chambres ordinaires. Ce centre comportera 4 salles de consultations, 2 salles d’isolement, une salle d’accueil et de soin et bien d’autres équipements.

Selon le président du Conseil National de la Jeunesse(CNJ), Moumini Dialla, ce projet vise à soulager les blessés de guerre à travers une meilleure prise en charge psycho-sociale. « Dans ce contexte, il y a plusieurs combattants qui sont traumatisés sur les terrains de combats et qui ont besoin d’être pris en charge du point de vue psychologique. Donc nous avons jugé nécessaire d’avoir cette infrastructure pour soulager ces personnes mais accompagner d’une manière ou d’une autre le retour de la paix dans notre pays », a-t-il souligné.

Pour le ministre des sports et de la jeunesse, Dr. Aboubacar Savadogo, cette initiative portée par le Conseil National de la Jeunesse(CNJ) est la bienvenue dans ce contexte de crise où les citoyens subissent des troubles psychologiques. « Là nous assistons à un engagement des jeunes d’une autre manière que par le numéraire. La situation à laquelle est confronté notre pays, il y a plusieurs composantes qu’il faut regarder. Nous avons des FDS et VDP engagés et qui subissent des troubles psychologiques et pour leurs prises en charge, ce centre va beaucoup aider », a-t-il expliqué

Quant au chef d’état-major de l’armée, il dit être satisfait par le choix de la jeunesse pour la réalisation de ce projet au profit de l’armée. « Ce bâtiment viendra élargir le champ d’action de la prise en charge des troubles psychologiques au sein des forces armées dans ce contexte de crise », a expliqué le Commandant Aïcha Traoré, représentant le chef d’état-major des armées.

Le montant pour la réalisation de ce projet est estimé à 337 millions de FCFA, et le lancement des travaux est attendu en mai prochain.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

