Forum économique Iran – Afrique : Me Apollinaire Kyelem de Tambela échange sur les priorités de l’AES avec le président Iranien

En marge du 2e forum économique Iran – Afrique, le Premier ministre burkinabè, Me Apollinaire Kyelem de Tambela a effectué une visite de travaux en Iran. Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’approfondissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Le chef du gouvernement burkinabè s’est entretenu avec le président de la République Islamique d’Iran. Cette audience accordée à la délégation burkinabè était une table ronde pour échanger de façon approfondie sur les différents points de coopération entre les deux pays. Les questions de l’agriculture, l’enseignement, le commerce, l’industrie, ont été abordées au cours de ces échanges.

Cette audience a également été une occasion pour Me Apollinaire Kyelem de Tambela d’aborder les priorités de l’Alliance des États du Sahel (AES). « Notre objectif c’est d’aller vers une confédération, et plus loin vers une fédération, ça, ça réjouit le président iranien qui a aussitôt donné des instructions afin qu’entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger il y ait un seul responsable qui va s’occuper des commissions mixtes de ces trois pays de l’AES, pour éviter la bureaucratie et afin que les choses aillent plus rapidement. Donc vous voyez qu’ils ont déjà anticipé. Ils ont vu l’espoir dans les trois pays, beaucoup plus d’opportunités », a traduit le Premier ministre Me Apollinaire Joachim de Tambela.

Source : JT de la RTB du 26 avril 2024

