Des journalistes sur les traces du projet de Renforcement de la Résilience Climatique au Burkina Faso (HYDROMET)

Des journalistes ont été au parfum des réalisations du projet de Renforcement de la Résilience Climatique au Burkina Faso (HYDROMET) le jeudi 25 avril 2024. Ce projet a été initié par le ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (MTMUSR) à travers le Programme Transport et Météorologie.

La suite après cette publicité

En vue de renforcer les capacités de l’État burkinabè à plus de résilience en terme de changement climatique, le projet de Renforcement de la Résilience Climatique au Burkina Faso (HYDROMET) a pu offrir des infrastructures à cinq structures d’exécutions notamment l’Agence nationale de météorologie (ANAM) du Burkina, la direction des études et de l’information de l’eau, la direction générale de la protection civile (DGPC), le Secrétariat permanent du Conseil national des secours d’urgence et de réhabilitation (SP-CONASUR).

Ainsi donc après une session d’information avec les Hommes de médias burkinabè tenue le 18 avril 2024 sur le projet HYDROMET, ces derniers ont pu constaté de visu ces réalisations et ces acquis. De prime à bord, l’ANAM a, dans le cadre dudit projet, reçu un nouveau bâtiment de type R+3 et avec en plus du matériel pour renforcer leur système d’alerte. Également, la direction générale des études et de l’information de l’eau va bénéficier d’un nouveau siège d’une superficie de 500 m² financé à hauteur de 700 millions de F CFA.

La Direction générale de la protection civile (DGPC) a reçu une solution de télécommunications sans fil à large bande pour les applications de sûreté publique (PS LTE). En outre le Colonel-major Lazare Yago, directeur général de la DGPC, a fait savoir que « ce projet va permettre de mettre en place le centre opérationnel de veille, d’alerte et de coordination des opérations de secours.

C’est très important pour nous parce que ça permettra de pouvoir disposer d’un centre de gestion de crise avec tous les éléments qu’il faut. Et nous serons en mesure d’être plus efficaces ». Outre cela, le projet a permis de renforcer la capacité de la 8e compagnie d’incendie et et également au secrétariat permanent du Conseil national des secours d’urgence et de réhabilitation (SP-CONASUR) en terme de moyens roulants.

« Ce qu’on retenir du projet Hydromet dans le cadre de renforcer la résilience climatique des communautés c’est que les 5 agences d’exécutions qui accompagnent la mise en œuvre des activités ont pu véritablement mettre en œuvre des activités qui pourraient impacter positivement la réalisation des différentes missions au niveau de ces agences », a laissé entendre Sidbewindin Simon Kaboré, coordonnateur national du projet Hydromet.

Il a tout de même fait savoir que le projet Hydromet a été financé à hauteur de 18 milliards de F CFA par la Banque mondiale, en partenariat avec le Fonds Vert pour le Climat (FVC) et l’Etat burkinabè et est à 57% en terme de décaissement. Le projet de Renforcement de la Résilience Climatique au Burkina Faso (HYDROMET), débuté en 2019, prendra fin en janvier 2025.

