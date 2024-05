Burkina Faso : Maître Fréderic Titinga Pacéré couronné Baobab d’or 2024

publicite

Maître Fréderic Titinga Paceré a été désigné Baobab d’or 2024, le dimanche 5 mai 2024 à Ouagadougou.

La 6e édition du Baobab d’or a connu son apothéose le dimanche 5 mai 2024. L’édition a vu le sacre de maître Fréderic Titinga Pacéré. Homme de culture, de droit, de lettres, ce trophée vient lui rendre hommage pour toute sa contribution à l’édification d’un Burkina de paix, de cohésion sociale, a fait savoir le promoteur du projet, Karim Compaoré.

Il a précisé que cette 6e édition du Baobab d’or s’est tenue dans un contexte particulier à cause de l’insécurité que traverse le Burkina Faso.

A écouter Karim Compaoré, ce choix porté sur maître Fréderic Titinga Pacéré était une reconnaissance de ses œuvres de son vivant qui est une manière de célébrer les gloires de leur vivant.

« Baobab d’or, c’est célébrer nos gloires de leur vivant et Me Titinga c’est quelqu’un qui a beaucoup donné à ce pays. C’est un monsieur qui est cité hors même de ce pays. Donc il est temps pour nous de le célébrer avant qu’il ne soit tard », a-t-il expliqué.

Maître Frédéric Titinga Paceré, baobab d’or 2024, n’a pas de manqué de manifester sa reconnaissance à l’endroit du comité exécutif du Baobab d’or pour le choix porté sur sa personne.

« Je suis émus, très émus pour une simple raison sur le choix porté sur moi pour ce trophée de Baobab. Vous savez, il y a des moments l’homme se demande ce qu’il a fait pour mériter ces genres d’hommages. Je suis très fier de recevoir ce trophée de Baobab et je traduis ma reconnaissance au comité exécutif de baobab », a-t-il indiqué.

Valentin Kambiré, chargé de mission au ministère en charge de la culture et représentant le ministre en charge de la communication, a félicité le comité d’organisation pour la tenue de cette édition et sa reconnaissance pour son engagement dans la promotion de la culture et la paix au Burkina Faso. Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine pour célébrer une autre gloire de la nation.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

