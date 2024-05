Gestion des énergies et énergies renouvelables : Clap de fin pour la 5e édition de la SEERA

publicite

Les lampions de la 5ème édition de la Semaine des Energies et Energies Renouvelables d’Afrique (SEERA) se sont éteints ce vendredi 17 mai 2024. Cette édition a débuté le 16 mai 2024 dans la salle de conférence de Ouaga 2000. Courant ces deux jours, deux panels sur la gestion adéquate de l’énergie et son stockage, cinq sessions ordinaires, des sessions de communication, quatre sessions techniques, des espaces d’innovation, des rencontres B2B ont été les couleurs de ce 5ème rendez-vous.

C’est sous le thème «stockage d’énergie et efficacité énergétique : levier d’une transition énergétique réussie» que s’est tenue cette édition qui a donné l’occasion à plus de 1000 acteurs du secteur de se rencontrer et discuter sur les processus à mettre en place pour un stockage de l’énergie réussie au Burkina Faso, selon le Directeur Général des Études et des Statistiques Sectorielles (DGESS), Basséli Yonli.

« Les travaux des sessions se sont déroulés en plénière avec pour modérateur général, Dr Moumouni DERRA, enseignant chercheur à l’Université Joseph Ki-ZERBO. Le panel de haut niveau, modéré par Pr. Alpha Omar Dissa, ancien Ministre chargé de l’Energie, a porté sur le thème central de l’édition.

Il a été animé par les Ministres en charge de l’énergie du Burkina Faso et du Niger. La deuxième communication a été axée sur trois points que sont l’impact de l’accès inclusif à l’énergie en période de crise, la contribution du secteur énergétique et le modèle énergétique en période de crise », a déclaré le DGES.

A l’issue de ces journées de partage, les participants ont mis sur la table des recommandations. Il a été question d’améliorer la recherche des substances minérales en l’occurrence le lithium, d’encourager la recherche et le développement dans le stockage d’énergie et l’efficacité énergétique d’élaborer et adopter un cadre réglementaire sur le stockage dans les projets de réalisation de centrales solaires, de mutualiser les ressources au sein de l’espace AES, etc.

Selon le représentant du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, le ministre en charge de l’énergie Yacouba Zabré Gouba, la «qualité des interventions, la richesse des débats et des échanges ainsi que la pertinence des conclusions et des recommandations issues des travaux, corroborent aisément le bilan réussi de cette édition ».

Le Niger a été désigné pays invité d’honneur à ce 5ème cap. « Comme à l’accoutumée, les résultats atteints sont satisfaisants. La SEERA 2024 a connu un grand engouement du public notamment les élèves, les étudiants, etc.

Une mention spéciale au pays invité d’honneur, ce pays frère de l’AES qu’est le Niger, qui a accepté partager son expérience avec nous et qui nous soutient chaque jour dans nos efforts de développement», a dit le ministre pour conclure cette édition.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

