Nuit de reconnaissance de la SEERA 2024 : Une dizaine d’acteurs primés

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le mérite de plus d’une dizaine d’acteurs a été reconnu le vendredi 17 mai 2024, en marge de l’apothéose de la 5ème édition de la Semaine des énergies et énergies renouvelables d’Afrique (SEERA). Entre remises de prix et des attestations de reconnaissance aux partenaires, cette nuit a connu la distinction des meilleurs communicateurs scientifiques de l’édition et des projets innovants proposés aux membres du jury.

La suite après cette publicité

La 5e édition de la Semaine des énergies et énergies renouvelables d’Afrique (SEERA) est finie. Des acteurs qui se sont illustrés à travers des communications et la proposition de projets innovants en la matière ont été distingués. L’idée derrière ces distinctions est de galvaniser les acteurs à plus d’investissement dans ce secteur, selon le comité d’organisation.

A ce titre, dans la catégorie du trophée phare de cette nuit, celui du projet innovant proposé, 23 compétiteurs se sont inscrits. En finale, 6 ont atteint le cap. A l’arrivée, quatre projets ont été primés. Le premier prix est revenu à Nadjagou Lalle avec son projet Energio. Il a été suivi par Registre Gango qui s’est adjugé le deuxième prix.

Selon les membres du jury, la qualité et la présentation du projet, le lien du projet avec les thématiques, son caractère innovant, son impact social, sa faisabilité et sa durabilité sont entre autres les critères qui ont permis de primer ces lauréats.

Pour le lauréat de cette 5ème édition, ce prix, au-delà de la satisfaction va leur permettre de réinvestir pour améliorer le prototype de ce produit. Lequel projet qui est une entreprise qui produit des groupes électrogènes hybrides fonctionnant avec du gaz, de l’essence et de l’énergie solaire. Ce projet selon le concept appelle à fabriquer également des groupes 100% solaires. Une initiative qui lui a valu un chèque de 600 000 F CFA.

« Ce projet appelle à fabriquer un groupe solaire dont les panneaux sont mobiles et l’entretien automatique, incorporé. Ce premier prix va nous permettre d’améliorer le prototype pour que ça soit plus attractif afin de nous permettre d’avoir plus de relations. Dans cette semaine, ce qui m’intéressait plus c’était d’avoir des partenariats et des relations. J’ai rencontré beaucoup de partenaires qui pourront m’accompagner pour la maturation du projet », a déclaré le lauréat.

L’autre catégorie distinguée a été celle des communications assurée pendant l’édition. Sur ce plan 19 ont été retenus pour une reconnaissance à travers des remises d’attestations. Le pays d’honneur qui est le Niger a aussi reçu une attestation de reconnaissance. En rappel, cette édition était placée sous le thème «stockage d’énergie et efficacité énergétique : levier d’une transition énergétique réussie».

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite