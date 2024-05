Burkina Faso : L’Ambassade du Royaume d’Arabie Saoudite fait un don de 5 tonnes de dattes aux personnes nécessiteuses

publicite

L’Ambassade du Royaume d’Arabie Saoudite au Burkina Faso a transmis un don de 5 tonnes de dattes au Ministère de la Solidarité, de l’Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la Famille, le vendredi 17 mai 2024 à Ouagadougou. Ce don est un cadeau du Royaume d’Arabie saoudite au peuple burkinabè destiné particulièrement aux personnes déplacées internes et aux nécessiteux.

« Aujourd’hui, j’ai transmis 5 tonnes de dattes. C’est un don et un cadeau de l’Arabie saoudite au Burkina Faso, via le ministre des Affaires islamiques de l’Arabie Saoudite. C’est un don en continuité des efforts de l’Arabie saoudite pour soutenir le peuple burkinabè et le Burkina Faso », a confié Fahad Aldosari, Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite au Burkina Faso.

Le don a été reçu par le Colonel Kambou Stéphane, conseiller technique, représentant le Ministre de la Solidarité, de l’Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la Famille. « Je les remercie pour ce geste qu’ils ont fait pour le Burkina Faso. Ce don va aller effectivement vers les gens qui ont vraiment besoin pour réduire leurs peines, pour réduire leurs besoins et aussi pour les aider à s’épanouir convenablement.

Ces dattes sont prévues pour les personnes nécessiteuses, notamment les personnes déplacées internes et aussi les personnes hôtes des déplacés internes qui sont nécessiteuses aussi et tous les nécessiteux du Burkina Faso dont on a connaissance et qu’on a l’habitude d’aider », a-t-il exprimé.

Le Colonel Kambou Stéphane a d’ailleurs précisé que le partage sur le terrain se fera par le biais du Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation (CONASUR), structure indiquée pour la prise en charge des personnes vulnérables.

Le Royaume d’Arabie Saoudite entend poursuivre ses œuvres de soutien envers le Burkina Faso. D’ailleurs le diplomate saoudien a saisi l’occasion pour informer du lancement d’une caravane de santé pour la cardiologie « qui va être installée au Burkina Faso, via le centre du roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, pour faire l’opération cardiaque au Burkina Faso ».

Akim KY

Faysal COULIBALY (Stagiaire)

Burkina 24

