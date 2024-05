Coupe du Monde de Slam interuniversitaire : L’artiste Massa demande de l’aide pour pouvoir représenter le Burkina Faso au Gabon

publicite

0 Partages Partager Twitter

La Coupe du Monde de Slam Interuniversitaire se tient au Gabon du 16 au 25 mai 2024. Le Burkina Faso devait faire flotter le drapeau national dans cette compétition grâce à l’artiste slameuse Massa à l’état civil Françoise Siambo, une étudiante de l’Université Aube Nouvelle. Cependant pour des raisons de finances, c’est-à-dire le prix du billet qui s’évalue à 600 000 F CFA, cette étoile montante du slam burkinabè n’a pas pu effectuer le voyage. Malgré ce fait, le comité d’organisation de la compétition lui a fait une faveur en prolongeant son deadline jusqu’au mardi 21 mai 2024, pour rejoindre la compétition sous peine de disqualification. Jointe au téléphone par Burkina 24, l’artiste raconte.

La suite après cette publicité

C’est avec une voix sans espoir que l’artiste slameuse Massa décroche notre coup de fil. Avec beaucoup d’espoir, elle comptait représenter les couleurs nationales du Burkina Faso au Gabon. De ses dires, cette compétition existe depuis belle lurette et c’est bien la première fois en 11 éditions que le Burkina Faso devait se faire représenter.

« Je pense que c’est la première fois que le Burkina Faso est invité à prendre part à cette compétition. On a reçu l’information et des trucs de dernière minute. Comme ça, on est obligé de courir un peu partout pour solliciter de l’aide », dit-elle. C’est pour cela que Massa lance un cri du cœur à tous les Burkinabè, de là où ils sont à faire parler leur cœur d’ici le mardi, date limite de sa présentation pour pouvoir aller valablement représenter les couleurs nationales.

« En réalité l’événement a commencé hier. Mais comme il y a beaucoup d’autres activités qui sont là, ils m’ont instruite de tout faire pour être là, au plus tard le mardi. Je ferais tout pour ramener ce trophée ici au Faso. Il faut que je me batte pour vous, je vous le promets déjà », confie Françoise Siambo.

C’est donc un appel à un sursaut patriotique pour cette participation tant importante pour l’artiste. Le 75 54 36 65 est le numéro (Orange Money et Sank Money) pour la contribution. Le 50 61 34 45 est le numéro Moov Money.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite