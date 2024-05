Chine – Burkina Faso : Satisfecit et volonté d’aller plus loin, 6 ans après la reprise de la coopération

A l’occasion du 6e anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et le Burkina Faso, l’ambassade de Chine au Burkina Faso a organisé une réception, le vendredi 17 mai 2024 à Ouagadougou. Question de faire un tour d’horizon de la coopération.

Cette halte voulue par l’ambassade de Chine au Burkina Faso, afin de célébrer le 6e anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et le Burkina Faso, a été l’occasion pour chaque partie de faire une sorte de bilan des dernières avancées de la coopération bilatérale.

Lu Shan, ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso, partant du domaine de la défense et de la sécurité à celui de l’agriculture, de l’éducation, des infrastructures en passant par le domaine de la santé, a salué les efforts et avancées de la coopération.

Il s’est aussi satisfait de ce que la coopération gagnant-gagnant entre nos deux pays, et à tous les niveaux, est une réalité. « Cette année, lorsque j’ai visité la communauté chinoise, j’ai compris que le nombre des entreprises de productions chinoises ne cessent de croître et les travailleurs chinois et burkinabè travaillent ensemble sur l’échelle de production. Cela confirme que la coopération gagnant-gagnant entre nos deux pays à tous les niveaux est une réalité », a-t-il déclaré.

Dieudonné Désiré Sougouri, représentant du ministre en charge des affaires étrangères du Burkina Faso, a également souligné, après ces 6 années, « une coopération remarquable ». En effet, il dit noter, depuis la célébration du 5e anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et le Burkina Faso, le 26 mai 2023, des avancées notables de la coopération.

« La poursuite des travaux de construction de l’hôpital de référence de Bobo-Dioulasso, le projet de construction d’une centrale solaire de 25 Mégawatts à Ziniaré, l’adduction en eau potable dans 4 localités de la région du Centre-est, l’aide humanitaire, le renfort de capacités de cadres burkinabè », a-t-il cité à titre d’exemple.

Des journalistes et responsables de médias burkinabè, de retour de la Chine après avoir pris part à un séminaire de plusieurs jours, dans le cadre de ladite coopération, ont été de la partie. Leur porte-parole, Valentin Kambiré, a partagé l’expérience vécue durant leur séjour.

« Veni vidi vici », a-t-il paraphrasé la célèbre citation de Jules César pour dire tout son sentiment. « Nous sommes allés, nous avons vu et nous sommes émerveillés », a-t-il laissé entendre, remerciant les hôtes chinois dans toutes leurs composantes ainsi que les autorités burkinabè.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

