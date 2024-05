Le Forum International de la Jeunesse Africaine de Ouagadougou (FIJAO) prévu le 24 mai 2024

publicite

L’association pour la promotion de l’intégration africaine (APIA) tient la 2e édition du Forum International de la Jeunesse Africaine de Ouagadougou (FIJAO) le 24 mai 2024. L’annonce du forum a été faite ce vendredi 17 mai 2024.

Initialement prévue pour les 24 au 25 mai 2024 à la salle de conférences de Ouaga 2000, la 2e édition du Forum International de la Jeunesse Africaine de Ouagadougou (FIJAO) se tiendra finalement le 24 mai prochain à la salle PSUT de l’université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou.

Le président de l’association pour la promotion de l’intégration africaine (APIA), Hassane Billy Ouattara a rassuré de la tenue de l’édition. « C’est le lieu juste qui change », a-t-il précisé. Cette édition, axée sur la promotion de l’autonomisation et la participation active de la jeunesse dans la construction d’une intégration africaine plus inclusive et durable, est placée sous la thématique « Défis et enjeux de l’intégration régionale en Afrique : contributions des jeunes leaders du continent ».

Cette édition réunira environ 1500 participants nationaux et internationaux venus des pays comme le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Mali, le Sénégal, le Tchad, le Togo à écouter le président de l’association pour la promotion de l’intégration africaine (APIA), Hassane Billy Ouattara. Il a rappelé également que le FIJAO « c’est un cadre d’échange et de réflexion pour cette nouvelle jeunesse panafricaine dynamique et consciente des enjeux internationaux et géostratégiques de l’heure ».

Au programme, il est prévu, selon les dires de Billy Ouattara, des communications et des partages d’expériences, du réseautage, l’adoption d’un document de plaidoyer en faveur de l’éducation et la prise de 10 engagements. Charles Kaboré, Thione Niang, Dr Claudel Camerain, sont entre autres les invités à cette édition du FIJAO à entendre Hassane Billy Ouattara.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

