Le Directeur général des douanes dans la région douanière de l’Est : Tournée de travail et visite aux autorités au menu

Ce jeudi 16 mai 2024, le Directeur général des douanes, l’Inspecteur divisionnaire des douanes Adama ILBOUDO, accompagné d’une importante délégation, a effectué une tournée dans la région douanière de l’Est. Il a été accueilli par le Directeur régional des douanes de l’Est, très ému par cette visite qui tombe à point nommé.

Après sa tournée dans la région douanière de l’Ouest en fin avril, le Directeur général des douanes continue son périple dans la région de l’Est. Objectif, se rendre disponible, être à l’écoute des hommes de terrain et les encourager à tenir bon.

Ainsi, à Fada N’Gourma, après les honneurs qui lui ont été rendus, le Directeur général a eu une rencontre d’échanges avec le personnel de la région douanière de l’Est. Une entrevue qui lui a permis de s’imprégner des difficultés auxquelles la région est en butte.

Introduisant les échanges, le Directeur régional, l’Inspecteur divisionnaire Siaka ZOU a témoigné la reconnaissance de son personnel à Monsieur le Directeur Général pour les efforts sans cesse consentis par la Direction afin de créer des conditions de travail saines malgré le contexte de crise sécuritaire que vit sa région douanière.

A son tour, le Directeur général a salué les efforts du personnel de la région douanière de l’Est. Il les a encouragés à garder leur position dans l’accomplissement de leur mission et à travailler en bonne intelligence et en parfaite collaboration avec les autres Forces de Défense et de Sécurité pour une lutte efficace contre l’hydre terroriste.

Avant de prendre congé d’eux, l’Inspecteur divisionnaire des douanes, Adama ILBOUDO a tenu à rassurer tout le personnel de la région douanière de l’Est qu’il a mesuré avec justesse les difficultés de terrain et les préoccupations formulées. Aussi leur a-t-il promis que la hiérarchie ne ménagera aucun effort pour apporter des solutions aux difficultés de façon progressive. Pour ce faire, il a invité les soldats de l’économie et de la sécurité à continuer le noble combat qu’ils mènent au quotidien.

Il faut noter que lors de sa visite, le Directeur général a eu des entretiens emprunts de convivialité, avec le Gouverneur de la région de l’Est, le Commandant du 34ème régiment interarmes de la région militaire de l’Est et le Procureur de Fada. Il les a entretenus de l’objet de sa tournée et les a remerciés vivement pour leur soutien constant aux unités douanières.

Les autorités régionales ont aussi salué la cohésion de toutes les FDS autour de la sécurisation de la région non sans féliciter le Directeur régional de l’Est pour le travail accompli et assuré à la Douane de tout leur soutien.

La Douane : Honneur-Dévouement-Vigilance.

Source : SCRP/DGD

