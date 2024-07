34e édition de la journée mondiale de la population : La question des données inclusives au centre des discussions

publicite

Le Burkina Faso a commémoré en différé le vendredi 26 juillet 2024, la journée mondiale de la population. À l’instar de la Communauté internationale, la commémoration s’est faite à travers une cérémonie sous le thème « S’approprier le pouvoir des données inclusives pour un avenir résilient et équitable pour tous ».

Avec pour objectif de sensibiliser le public sur les questions démographiques en général, la journée mondiale de la population est célébrée chaque année le 11 juillet depuis sa première célébration en 1994.

Cette année, la 34e édition a été placée sous le thème « Recenser tout le monde pour ne laisser personne de côté. S’approprier le pouvoir des données inclusives pour un avenir résilient et équitable pour tous ».

Selon Alain Akpadji, représentant résident du fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) au Burkina Faso, « la journée mondiale de la population se veut un moment crucial pour réaffirmer notre engagement vers chaque individu de la planète. Cette journée nous rappelle que la diversité humaine est notre richesse commune pour que chaque personne ou qu’elle soit et quelle que soit sa situation, mérite d’être comptée, entendue et respectée ».

Abdoul Rachid Soulama, secrétaire général du ministère en charge de l’économie et de la prospective a fait savoir que les données inclusives ne sont pas seulement des chiffres car elles représentent des vies, l’histoire du Burkina Faso qui est mise à rude épreuve par les attaques terroristes et l’effritement de la cohésion sociale…

Dans la suite de ses propos, il a indiqué que les résultats du cinquième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) en 2019 confirment que les personnes handicapées sont l’un des groupes vulnérables les plus marginalisés au sein de la société, avec une participation faible à l’éducation, à la santé, à l’emploi, et plus généralement aux activités sociales. D’où la nécessité de travailler à ce que ces derniers soient inclus à tous les niveaux.

« S’approprier des données pour définir des politiques pertinentes, pour répartir judicieusement les ressources et pour assurer l’efficacité des services publics tels sont le leitmotiv du gouvernement de la transition.

Ainsi, grâce aux données inclusives, le gouvernement, appuyé par ses partenaires au développement, a pu concevoir et exécuter des programmes ambitieux destinés à assurer un environnement social et sanitaire meilleur, et des conditions de vie acceptables aux populations », a précisé le secrétaire général.

Le secrétaire ministère de l’économie, des finances et de la prospective, a assuré que son ministère travaille afin de trouver des solutions pour l’essor de la collecte des données, surtout celle inclusive afin de transformer les enjeux et les défis liés aux inégalités en opportunités de développement.

Parmi ces initiatives déjà entamées, il y a l’émergence vers une transition de la digitalisation dans la perspective de produire et disponibiliser des données complètes et inclusives. Ces innovations auront l’avantage de garantir une couverture, en temps réel, complète et précise de la population, éliminant les risques d’omissions ou de doublons surtout dans un contexte à forts défis sécuritaires…

