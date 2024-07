Promotion de la culture : L’artiste musicien Doundosy appelle les Burkinabè à honorer davantage leurs leaders coutumiers afin de les éloigner de la politique

publicite

Engagé dans la promotion de la culture burkinabè, l’artiste musicien tradi-moderne, Salif Yoda alias Doundosy a été reçu en audience, le vendredi 26 juillet 2024, par le ministre en charge de l’administration territoriale, Dr Émile Zerbo. C’était également l’occasion pour l’artiste de présenter son trophée de meilleur artiste d’inspiration traditionnelle remporté lors de l’édition 2023 des Kundé.

Depuis des années, il fait de la promotion de la culture burkinabè son combat. Lui, c’est l’artiste musicien tradi-moderne Doundosy. Pour sa rencontre avec le ministre en charge de l’administration territoriale, il dit être allé lui témoigner sa gratitude pour tout ce que le gouvernement de transition fait pour la promotion de la culture burkinabè surtout avec l’institution de la journée du 15 mai.

«Avec l’institution de la journée du 15 mai, avec tout ce que le gouvernement fait pour la chefferie, en tout cas, il y a une satisfaction qui est là. Parce que cela nous permet de ramener nos valeurs perdues, nos valeurs endogènes et cela nous permet de conserver et en même temps de protéger nos langues et de vivre réellement comme Africains dans une société en paix avec une bonne moralité», a-t-il relevé.

Toujours sur l’institution de la journée du 15 mai, Salif Yoda a affirmé que cette journée honore les chefs coutumiers. Et selon lui, cette façon de faire fera que les chefs coutumiers ne pourront plus s’immiscer dans la politique parce que tout simplement, a-t-il souligné, ils sentent honorés et respectés.

«Ils (chefs coutumiers, ndlr) vont mieux assumer leur rôle pour mieux protéger et conserver nos valeurs, nos traditions et nos coutumes», a-t-il commenté. Doundosy appelle les différentes communautés du Burkina Faso à honorer leurs leaders coutumiers pour les éloigner de la sphère politique. « Cela leur permettra de se concentrer dans la préservation des valeurs de leurs communautés pour les générations futures et surtout de s’éloigner de la politique», a-t-il lancé.

À l’écouter, les artistes burkinabè qui jouent un grand rôle pour la culture ne doivent pas se taire quand il y a des décisions qui sont prises pour la promotion de la culture. Ils doivent encourager les autorités, a-t-il poursuivi. «Les encouragements permettent à l’autre de savoir qu’il est sur une bonne voie et de continuer à mieux faire», a-t-il avancé.

