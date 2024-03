La deuxième édition du Forum international de la jeunesse africaine de Ouagadougou prévue du 24 au 25 mai 2024

publicite

Le samedi 16 mars 2024, l’Association pour la promotion de l’intégration africaine (APIA) a présenté le bilan des réalisations des 10 engagements pris par la jeunesse le 20 mai 2023 dernier lors de la première édition du Forum international de la jeunesse africaine de Ouagadougou.

1700 jeunes venus de 10 pays d’Afrique ont participé à la première édition du forum international de la jeunesse africaine de Ouagadougou. C’est ce qu’on retient après une première édition selon le comité d’organisation du forum. Ainsi, en vue de promouvoir la paix et la sécurité en Afrique, les participants de la première édition du forum ont formulé des engagements autour de 5 axes thématiques.

Il s’agit entre autres de « créer et/ou renforcer les cadres/espaces d’amélioration de la culture patriotique et du civisme ; renforcer la culture de l’intégrité chez les jeunes et les vertus de la bonne gouvernance ; mener des actions de promotion de l’entrepreneuriat et de l’éducation financière au bénéfice des jeunes ; encourager l’entrepreneuriat social et solidaire », a souligné Hassane Billy Ouattara, président de l’association pour la promotion de l’intégration africaine (APIA).

Et à l’issue de ces engagements, l’APIA a mis en œuvre entre mai et décembre 2023 des actions concrètes. De ses actions il s’agit entre autres de « farafina, de camp de l’intégration, d’un don de sang, l’organisation d’une caravane du civisme, la tenue d’une campagne sur la justice climatique », a fait savoir Hassane Billy Ouattara. Après une première édition réussie des dires des organisateurs du forum international de la jeunesse africaine de Ouagadougou, une autre édition est prévue également.

En effet, 1800 participants dont 150 internationaux venant de 15 pays d’Afrique se pencheront du 24 au 25 mai 2024 à la salle de conférence de Ouaga 2000 sur les « défis et enjeux de l’intégration régionale en Afrique : rôle et responsabilité de la jeunesse africaine ».

Objectif, promouvoir l’autonomisation et la participation active de la jeunesse dans la construction d’une intégration africaine plus inclusive et durable. Et à cette occasion, des sessions interactives, des ateliers thématiques, des rencontres B2B, la tenue d’un festival de l’intégration constitueront entre autres les activités majeures de la 2e édition du forum international de la jeunesse africaine de Ouagadougou.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

