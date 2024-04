Brésil : Funérailles dignes en hommage aux migrants africains retrouvés morts en mer

publicite

Au Brésil, la ville de Belem, capitale de l’État du Pará, a organisé des funérailles pour inhumer dignement les neuf migrants retrouvés morts sur leur bateau au large de la côte nord de l’Amazonie brésilienne. Il s’agissait de migrants maliens et mauritaniens qui auraient pris la mer le 17 Janvier 2024.

Ces migrants maliens et mauritaniens décédés ont été enterrés lors d’une cérémonie laïque organisée par des ONG, telles que l’Agence des Nations unies pour les réfugiés, la Croix-Rouge et l’Organisation internationale pour les migrations, avec l’appui des forces de la police brésilienne, de la marine et des agences de défense civile.

Même si l’identité formelle des victimes n’a pas été possible, les documents retrouvés sur le bateau indiquaient qu’il s’agissait de migrants Maliens et Mauritaniens, et qu’ils auraient pris la mer le 17 janvier.

L’embarcation d’environ 12 mètres qui les transportait, contenait 25 imperméables et 27 téléphones portables, ce qui laisse supposer que le nombre initial de passagers était nettement plus élevé.

En 2021, au moins sept bateaux en provenance du Nord-Ouest de l’Afrique ont été retrouvés dans les Caraïbes et au Brésil. Ces embarcations transportaient tous des cadavres, comme celle trouvée à Pará.

A en croire les autorités brésiliennes, le mode d’inhumation faciliterait des exhumations ultérieures au cas où les familles des défunts seraient retrouvées et souhaiteraient rapatrier les dépouilles dans leur pays d’origine.

