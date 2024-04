« La guerre ne se fait pas dans le laxisme, sinon ça se paye cash » (Capitaine Ibrahim Traoré)

publicite

Le Capitaine Ibrahim Traoré, Président de la Transition, Chef de l’Etat, à l’occasion d’un grand entretien diffusé sur la télévision nationale (RTB), le vendredi 26 avril 2024, a parlé, entre autres, de sécurité nationale, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Selon le Capitaine Ibrahim Traoré, Chef de l’Etat, le sous-équipement de l’armée nationale avait porté préjudice à cette dernière au point de lui faire perdre la face dans la lutte contre le terrorisme. « L’équipement avait fait que l’armée avait perdu un peu le visage », a-t-il indiqué.

Aujourd’hui, a-t-il poursuivi, nous voulons équiper l’armée pour que le soldat reprenne confiance en lui. « On va continuer de s’équiper ; on n’est même pas à 15% de ce que nous souhaitons. Dans ce mois de mai, vous verrez beaucoup de choses qui seront là », a-t-il annoncé.

Sur la raison des attaques qui ont toujours cours, le Capitaine Ibrahim Traoré a expliqué qu’il y a certaines positions où les chefs d’éléments ne sont toujours pas au sérieux, ils ne sont pas concentrés. « Ce n’est pas parce qu’il y a des drones en l’air qu’il faut dormir. Ce que nous voulons, c’est qu’on puisse être alertés. Parce qu’actuellement, en permanence, il y a des drones dans le ciel. On veut juste que les positions puissent dire, on les voit venir, et beaucoup arrivent à le faire.

Mais il y a certaines positions où malheureusement, lorsque vous entendez qu’ils sont attaqués, on est sous le feu. Comment est-ce que vous avez pu être surpris, il y a un problème ? Ce n’est pas parce qu’il y a des drones qu’on n’a plus de guetteurs, qu’on ne prend pas toutes ses précautions. Pour moi, ce sont des choses qu’il faut corriger, et nous sommes là-dessus », a-t-il fait comprendre. Le Chef de l’Etat a également rappelé l’attitude d’un Officier, surtout en temps de guerre. « Un officier ne dort pas, il se repose », a-t-il dit.

Par ailleurs a-t-il pointé du doigt, un grand nombre de complicités internes. « Dans l’armée il y a des complicités ; il y a des fuites d’informations. Il y a la complicité. Sans la complicité c’est difficile que l’ennemi soit renseigné. Même dans nos villes ici il y en a qui sont là… », a fait savoir le Capitaine Ibrahim Traoré, ajoutant que les velléités de déstabilisation sont courantes, et seront même permanentes. Le Président de la Transition a somme toute laissé entendre que « la guerre ne se fait pas dans le laxisme, sinon ça se paye cash ».

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

