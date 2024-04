Burkina Faso : Vers une fédération des adjoints, assistants et conseillers des affaires économiques

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les adjoints, assistants et conseillers des affaires économiques du Burkina Faso ont marqué une halte, afin de procéder à la mise en place de la prochaine Union nationale des agents des affaires économiques du Burkina Faso (UNAAE-BF). C’était à l’occasion d’une Assemblée générale constitutive, ce 27 avril 2024 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Sont réunis ce matin en vue de la mise en place de la future Dr Aboubacar Nacro, Conseiller technique du ministre du commerce, patron de la cérémonie d’ouverture, a trouvé magnifique l’idée de regrouper en une association les agents des affaires économiques.

« Je trouve l’initiative opportune magnifique. Je crois d’ailleurs qu’elle devrait avoir lieu depuis longtemps au regard des compétences, de la solidité intellectuelle que regroupe cette association. Elle est opportune dans la mesure où elle va constituer certainement une force de propositions et de réflexions. Et si ces dernières sont prises en compte, je crois que des choses magnifiques pourraient se faire pour la nation et pour les populations », a-t-il déclaré.

Selon Seydou Ilboudo, Conseiller technique du ministre en charge du commerce, agent du corps des affaires économiques, Président du comité d’organisation (PCO) de la mise en place de la future faitière du corps des affaires économiques, il était nécessaire que ce regroupement voit le jour, eu égard aux missions qui sont dévolues aux corps de métiers le composant.

« En tant qu’un corps issu de l’administration publique et en charge des affaires économiques, nous avons la charge d’élaborer les politiques de développement ainsi que les stratégies dans le cadre de la mise en œuvre des différentes politiques qui sont mises en œuvre dans les différents départements ministériels. Un corps qui se veut avant-gardiste, mais aussi voudrait apporter sa pierre à la construction de la nation en proposant à travers des réflexions, des contributions qui sont déjà faites au niveau professionnel… », a-t-il indiqué.

Si l’on assiste maintenant à cette décision d’aller vers la fédération, c’est parce que « pendant très longtemps, il n’y avait plus de recrutement du corps ; ce n’est qu’à partir de 2004 que l’ENAM (ndlr, Ecole nationale d’administration et de magistrature) a dû reprendre le recrutement du corps des affaires économiques.

De 2004 à aujourd’hui, ça fait 20 ans, et nous avions trouvé nécessaire que c’était le moment de mettre en place une association pour fédérer les forces plutôt que d’évoluer individuellement », a quelque peu expliqué Seydou Ilboudo. Ce corps, existant depuis les années 60, a-t-il par ailleurs fait savoir, regroupe toutes les catégories, les adjoints des affaires économiques, les assistants des affaires économiques et les conseillers des affaires économiques.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite