La protection des produits forestiers non ligneux au centre d’une conférence publique

A l’occasion de la 4e édition du Soumbala festival régional qui aura lieu dans les prochains jours, l’association Bien le Tama a organisé ce vendredi 26 avril 2024, une grande conférence publique sur la nécessité de la protection des espèces forestières non ligneuses, en partenariat avec le ministère de l’énergie, des mines et des carrières.

C’est dans le cadre des préparatifs de la 4e édition du Soumbala festival régional, qui aura lieu du 1er au 4 mai 2024, que s’est tenue une conférence sur le thème « impacts miniers sur les espèces pourvoyeuses des produits forestiers non ligneux : défis et perspectives ».

Organisée par l’association Bien le Tama (être prévoyant en lange San), cette rencontre est partie du constat que la forêt était progressivement en train de disparaitre du fait des activités minières. Cette conférence était donc une opportunité pour en tirer la sonnette d’alarme.

Sylvie Zongo, présidente de l’association Bien le Tama a invité tout un chacun à penser à la nature au risque de ne plus retrouver des espèces comme le Néeré, le baobab, le karité… Aussi a-t-elle précisé qu’en plus de l’action de l’homme, l’activité minière n’est pas en reste ; d’où l’importance d’allier le ministère au combat.

« Aujourd’hui le secteur minier burkinabè est en plein essor et attire de nouveaux investisseurs étrangers et exploitants miniers du secteur informel utilisant parfois des traitements de produits dangereux, nocifs voire dégradants pour l’écosystème entrainant la disparition de certaines espèces associés aux ressources inhérentes en fonction des zones géographiques et des connaissances sur la biodiversité ; ce qui pose une préoccupation consistant un enjeu majeur sur les ressources pourvoyeuses de produits forestiers non ligneux en particulier », a declaré Sylvie Zongo.

Alexis Dakuyo, chargé de mission au ministère en charge des mines, a affirmé, au vu des efforts fournis par l’association Bien le Tama dans la promotion et la protection des produits forestiers non ligneux, qu’elle est une association volontaire pour la défense de la patrie (VDP).

« En nous invitant à réfléchir à cette problématique, l’association Bien le Tama se positionne comme une structure VDP engagée sur le front de la protection et de la gestion durable équilibrée de nos ressources en général et des produits forestiers non ligneux en particulier », a-t-il affirmé.

Il a continué en lançant un appel aux acteurs de production des produits forestiers non ligneux à aller vers une synergie d’actions. En rappel, le Soumbala festival régional se tiendra du 1er au 4 mai sur le côté Nord de la mairie de Bogodogo à Ouagadougou avec l’accompagnement de la coopération suisse. La communauté malienne est l’invitée d’honneur pour cette édition.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

