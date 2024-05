Journée de l’Europe 2024 : La Délégation de l’Union européenne réitère son engagement auprès du Burkina Faso

publicite

Le mercredi le 8 mai 2024 à Ouagadougou, la Délégation de l’Union Européenne au Burkina Faso a célébré par anticipation la 73e Journée de l’Europe, journée commémorée chaque 9 mai.

Chaque 9 mai, les Etats et représentations de l’Union européenne rendent hommage au discours « historique » prononcé en 1950 par Robert Schuman, Ministre français des affaires étrangères portant création de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA), devenue l’Union européenne par la suite.

« Pour la première fois, six pays, France, Allemagne de l’Ouest, Italie, Pays- Bas, Belgique et Luxembourg, ont décidé de mettre en commun leur production de charbon et d’acier, matériaux stratégiques, pour qu’une nouvelle guerre comme celles qui avaient ravagé le continent européen devienne non seulement impensable, mais matériellement impossible.

74 ans après cette déclaration, on retrouve une Union soudée de 27 États membres, un acteur politique, économique, commercial et humanitaire majeur sur la scène internationale », a rappelé Daniel Aristi Gaztelumendi, Ambassadeur de l’Union européenne au Burkina Faso.

Le diplomate européen a renouvelé l’engagement de l’Union européenne et l’ensemble de l’Équipe Europe, les 9 États membres présents au Burkina Faso l’Autriche, l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suède aux côtés du Burkina Faso face aux défis sécuritaire et humanitaire.

Dans ce cadre, souligne-t-il, le programme de coopération de l’UE avec le Burkina consiste, ces dernières années, à soutenir la stabilité et le développement du pays à travers un large éventail de secteurs tels que la gouvernance, la santé, la sécurité alimentaire, l’agriculture, l’eau, l’emploi, l’énergie, les infrastructures.

Des projets sont maintenant en cours de lancement sur l’axe Ouagadougou – Koudougou-Dédougou – Bobo-Dioulasso. « Il s’agit d’une part, d’un appui au développement humain et aux services sociaux de base, d’un montant de 65 millions d’euros soit plus de 42 milliards de FCFA, qui vise à améliorer l’accès aux services sociaux de base aussi bien pour les populations hôtes que pour les déplacés internes.

Et d’autre part, un soutien à la résilience économique et systèmes alimentaires, d’un montant de 68 millions euros soit plus de 44 milliards FCFA. Nous sommes également un important acteur humanitaire au Burkina Faso En 2023, notre effort dans ce domaine a atteint 36 millions d’euros, soit plus de 23 milliards de FCFA », a-t-il fait savoir.

En 2024, le partenariat entre le Burkina Faso et l’Union européenne fête ses 65 ans. Dieudonné Souleymane Sougouri, Directeur de cabinet ministre des affaires étrangères a apprécié la qualité du partenariat qui existent entre le Burkina Faso et l’Union européenne.

Qu’à cela ne tienne, « il semble plus qu’urgent d’appuyer de manière sincère les efforts de lutte contre le terrorisme, d’accompagner de manière effective les populations dans la détresse, face à la crise humanitaire », a-t-il indiqué.

Le vœu de la délégation européenne se résume à la paix au Burkina Faso. « Nous souhaitons de tout cœur que le Burkina soit libéré de la menace de l’hydre terroriste le plus tôt possible. Que les déplacés puissent rentrer chez eux, que les champs puissent être cultivés et que les enfants puissent retourner à l’école. Nous souhaitons un processus de transition réussi. On souhaite le respect des droits humains et du droit international humanitaire et de l’espace civique », a terminé Daniel Aristi Gaztelumendi.

Akim KY

Burkina 24

