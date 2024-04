Conduite de la Transition : La ligue islamique du Faso réitère son soutien

publicite

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a accordé, ce vendredi 26 avril 2024 à Bobo-Dioulasso, une audience à une délégation de la ligue islamique du Faso qui regroupe des Imams, des prêcheurs et des leaders religieux.

Les échanges entre le Chef de l’Etat et la ligue islamique du Faso ont tourné autour de la culture de la solidarité au sein de la population et de la cohésion sociale. « Nous sommes venus au nom de tous les Imams du Faso pour exprimer notre solidarité avec la Transition et continuer à prier pour le pays et prêcher pour la paix, la cohésion sociale », a déclaré l’Imam Amadou SANOGO, le chef de la délégation.

La délégation a également assuré de la poursuite de leurs actions pour le retour de la paix. « L’arme des Imams, c’est la prière. Donc nous allons continuer à prier pour le pays », a rappelé l’Imam Amadou SANOGO.

Il a aussi félicité le Président de la Transition pour les actions déjà menées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. « Nous saluons le courage des autorités et nous prions beaucoup pour les forces combattantes qui sont au front. Nous sommes de cœur avec elles et nous les soutenons avec la prière » a-t-il conclu.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso

