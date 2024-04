Burkina Faso : L’Association Go Paga passe au statut de « Fondation Go Paga »

Afin d’élargir ses œuvres à toutes personnes vulnérables, l’Association Go Paga est passée au statut de Fondation. Le lancement officiel des activités de la Fondation Go Paga a eu lieu le jeudi 25 avril 2024 à Ouagadougou.

« Beaucoup d’entre vous nous ont connus en tant qu’Association Go Paga et à compter d’aujourd’hui, nous passons en Fondation », a lancé Fadima Kambou, la présidente de la Fondation Go Paga, face à ses partenaires et médias lors de la cérémonie de lancement des activités de la Fondation.

« Nous avons souhaité faire évoluer l’association Go Paga en Fondation afin d’ouvrir le programme à toute personne atteinte de tragédie au Burkina Faso. On a des appels de civils souhaitant intégrer le projet. Mais comme on n’avait pas encore réfléchi à l’ouverture du projet, on s’est dit qu’on doit avoir des résultats au niveau de nos forces de défense et de sécurité avant de faire ouvrir le programme.

Officiellement en 2024, on a décidé d’aider nos autorités à prendre soin des familles de ceux qui sont victimes de cette injustice qu’est le terrorisme », a laissé entendre Fadima Kambou, présidente de la Fondation Go Paga.

Créée le 13 février 2021, la désormais Fondation Go Paga, est le résultat d’un engagement que porte Fadima Kambou depuis des années envers les personnes vulnérables. Plusieurs réalisations sont à l’actif de la Fondation. « Go Paga de par ses actions a semé une bonne graine d’espoir dans le cœur de nombreux Burkinabè. À Ouaga, Bobo, Fada, Kaya et dans bien d’autres localités de notre pays, les réalisations de Go Paga ont pu être concrètes.

De nombreux enfants, des veuves et des familles des FDS ainsi que des VDP ont été au cœur de nos interventions et l’impact est bien réel avec des crèches construites, des centres de formation créés, des appuis psychosociaux, de l’accompagnement pour se relever et des activités de divertissement par moment. Aujourd’hui ce sont des milliers de bénéficiaires qui partagent l’engagement de Go Paga », a cité Fadima Kambou, présidente de la Fondation Go Paga.

Du coté des bénéficiaires, c’est un témoignage de gratitude. Le Colonel-Major Ernest Kisbédo, chargé de missions du ministre en charge de la Défense a salué les efforts consentis par Go Paga aux côtés du gouvernement burkinabè pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Et, il souhaite voir la fondation poursuivre dans cet élan.

Des partenaires ont également renouvelé leurs engagements auprès de la Fondation. A l’occasion de la cérémonie de lancement la Fondation Coris Bank International reconduit sa subvention de 100 millions FCFA pour financer les activités de la Fondation Go Paga.

La machine est lancée et la Fondation Go Paga annonce des actions sur le terrain. « Dès la rentrée prochaine, nous allons offrir un crèche aux jeunes filles mères de l’Université de Koudougou. Nous allons aussi mettre en place des structures pour pouvoir accueillir les enfants, les orphelins civils ou autres pour qu’ils puissent se réinventer », a conclu la présidente de la Fondation Go Paga.

Akim KY

Burkina 24

