Système de jeu des Étalons : «Ce qui est important, c’est que nous puissions vraiment être en bloc» (Brama Traoré)

Brama Traoré a diffusé le samedi 16 mars 2024, la liste de ses 25 poulains qui iront affronter les fenêtres FIFA dans ce mois de mars 2024, mais aussi la liste de son staff technique. Tout est donc fin prêt pour voir le technicien au pied du mur. Celui-ci a été clair, il veut mettre en place une équipe solide « où les uns jouent pour les autres ».

Ne dit-on pas que les individualités n’ont pas leur place dans le football? Brama Traoré est catégorique, pour aller loin avec sa nouvelle équipe il faut impérativement construire un groupe solide, solidaire et surtout collectif.

C’est pourquoi il a indiqué, ce samedi 16 mars 2024 vouloir construire une équipe basée sur la solidarité. C’est-à-dire construire un esprit d’équipe entre les poulains et envoyer les uns à travailler pour les autres.

Parlant de cette solidarité il a d’ailleurs regretté « le manque de solidarité lorsque Edmond Tapsoba a marqué un but contre son camp à la CAN 2023». « Mois ça m’a fait mal et ce n’est pas normal. Ce qui est important c’est que nous puissions rester solides et avancer en bloc», a-t-il souhaité.

« Ce qui m’intéresse c’est d’avoir une équipe en forme capable d’être au charbon. On peut avoir un bon système, mais si ce n’est pas bien animé, ça ne va pas rapporter. Moi je pense que c’est le terrain qui commande la manœuvre. Avec les caractéristiques de nos joueurs nous allons voir quel dispositif il faut utiliser. Ce qui est important ce que nous puissions vraiment être en bloc», a insisté le sélectionneur national des Étalons.

Brama Traoré va faire ses débuts avec ses capitaines hors pelouse. Qui portera le brassard ? Selon lui, nous en sommes pas à là, cependant il a souligné que pour sa suite il voudrait vraiment un capitaine discipliné et qui va le représenter chez ses camarades sur le terrain.

« Je veux un capitaine qui est en tout cas à l’écoute des autres. Je ne dis pas ce n’était pas le cas mais en tout cas c’est pas à travers ces deux matchs que je vais designer le capitaine. Comme je l’ai dit, personne n’est écarté pourquoi se poser les questions pour le capitanat », a tenu à clarifier le technicien des Etalons.

Brama Traoré a été porté à la tête des Étalons le lundi 11 mars 2024. Ses premiers débuts sont prévus lors des journées FIFA, les 22 et 26 mars 2024.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

