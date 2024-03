Clap de fin des activités du colloque international sur l’Afrique face à ses défis à Ouagadougou

publicite

Les activités du colloque international sur l’Afrique face à ses défis ont refermé leurs portes, le vendredi 15 mars 2024 à l’université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou. Une cérémonie de clôture marquée par la présentation du rapport général et un hommage rendu au Pr. Moussa Willy Bantenga, admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Débuté le jeudi 14 mars 2024 à l’université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou, le colloque international sur les défis de l’Afrique a refermé ses portes le vendredi 15 mars 2024 à Ouagadougou. Une cérémonie de clôture qui a été ponctuée par la présentation du rapport général des deux jours de réflexion entre les chercheurs et enseignants chercheurs de l’histoire économique, sociale et politique.

En terme de bilan, le comité d’organisation a noté avec satisfaction le déroulement des activités du colloque. Et à l’issue des travaux, trois principales recommandations ont été formulées à savoir la rédaction d’un ouvrage sur l’histoire de la migration au Burkina Faso, l’exploitation des travaux de recherche des historiens par les autorités politiques et la rédaction d’un ouvrage sur l’histoire générale du Burkina Faso.

« Je peux dire que c’est un bilan positif. Les deux jours de travaux se sont bien déroulés. Donc c’est une satisfaction à notre niveau. Les trois recommandations formulées à l’issue des travaux seront transmises à qui de droit » a indiqué Dr. Zara Dao, vice-présidente du comité d’organisation.

L’autre point de cette cérémonie de clôture, c’est l‘hommage rendu au Professeur Moussa Willy Bantenga, enseignant chercheur au département d’histoire et archéologie de l’université Joseph Ki-Zerbo et actuel directeur du laboratoire des Systèmes, Economiques, Religieux et Culturels (SYPERC).

Admis à faire valoir ses droits à la retraite en décembre 2024 prochain, Professeur Moussa Willy Bantenga, après 36 ans au service de la recherche et de la formation, reçoit les hommages avec honneur et satisfaction. « Cela me va droit au cœur, c’est un signe très fort qui prouve que j’ai eu de très bon rapport avec eux. Et j’accueille ces hommages avec la joie au cœur et je vais continuer à travailler pour l’institution et la jeune génération », a-t-il s’exprimé.

Spécialiste de l’histoire économique, Pr. Moussa Willy Bantenga, a durant sa carrière a dirigé plus d’une dizaine de thèses, une cinquantaine mémoires de master, publié une trentaine d’articles et plus de cinq ouvrages. Ces anciens étudiants retiennent de lui, un homme de rigueur en matière de recherche.

« Nous gardons de très bon souvenir de l’homme, parce qu’il nous a tout appris en tant que chercheur surtout la rigueur. On a compris avec lui que le travail de l’historien doit se faire avec la rigueur. Donc, je peux dire que c’est grâce à lui que nous sommes historien chercheur aujourd’hui », a souligné Dr. Aboubacar Sambaré, enseignant chercheur à l’université Nazi Boni et ancien étudiant du Pr. Moussa Willy Bantenga.

En rappel, ce colloque international sur l’Afrique et ses défis s’est ténu sous le thème « L’Afrique face à ses défis : logique du passé et dynamiques actuelles ».

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

