Promotion foncière : La SONATUR a vendu plus de 2000 parcelles en neuf mois

Dans ses actions d’aménagement urbains à travers les communes urbaines du Burkina Faso afin de satisfaire les populations en matière de parcelles viabilisées et sécurisées, la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) a vendu plus de 2 000 parcelles entre juillet 2023 et avril 2024, sur les sites de Ziniarė, Silmiougou, Garango, Tougan et Orodara.

Depuis la promulgation de la loi portant sur la promotion immobilière le 03 juillet 2023, l’aménagement urbain constitue une préoccupation majeure du gouvernement de la Transition du Burkina Faso en vue de mettre à la disposition des populations des parcelles viabilisées et sécurisées.

Depuis cette date, la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) s’est engagée à répondre à la demande des populations en matière de parcelles viabilisées à travers une nouvelle dynamique de mobilisation foncière, d’aménagement, de viabilisation et de commercialisation, selon Dominique Nikiema, directeur commercial et marketing de la SONATUR.

C’est ainsi dit-il, que de juillet 2023 à avril 2024, la SONATUR a commercialisé les parcelles des sites de Ziniarė, Silmiougou, Garango, Tougan et Orodara et envisage dans le moyen terme couvrir l’ensemble des régions du Burkina Faso. « Ainsi plus de 2 000 parcelles ont été vendues en neuf (09) mois ».

« Les projets de la SONATUR au-delà de l’aménagement et de la commercialisation des parcelles permettent aux propriétaires terriens et aux personnes vivant sur les sites d’avoir des parcelles loties avec des documents sûrs à travers la création des trames d’accueil.

Ce qui permet de réduire la création des habitats spontanés. Ils contribuent également à la création d’emploi et au développement des localités avec la construction de nouveaux bâtiments dans des zones viabilisées », a informé Dominique Nikiema.

Aussi, dans le cadre de sa responsabilité sociétale de l’entreprise, elle a réalisé entre autres deux forages, équipés à Garango, deux forages équipés à Silmiougou, un centre de santé à Dédougou, deux forages, un CSPS et une école, tous équipés au secteur 13 de Bobo-Dioulasso. En plus, la SONATUR a fait un don de vivres aux PDI à Ziniaré, Garango, Orodara et Silmiougou, souligne Dominique Nikiema.

Pour Adama Séré, Conseiller technique du Directeur général de la SONATUR, la difficulté majeure reste la mobilisation des terres. Qu’à cela ne tienne, la SONATUR envisage à court terme, engager des travaux d’aménagement, de viabilisation et de commercialisation dans la ville de Ouagadougou sur le site de Silmiougou, à Ouahigouya, et à Bobo-Dioulasso.

La SONATUR a tenu un point de presse ce vendredi 26 avril à Ouagadougou afin d’informer l’opinion publique nationale sur les actions de la SONATUR et leurs impacts sur les communautés ainsi que sur les obligations de la société vis-à-vis de ces communautés.

Akim KY

Burkina 24

