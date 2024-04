Fasofoot : 17 ex-internationaux ou internationaux toujours en activité vers la reconversion en entraîneurs

publicite

Les cours Licence B et C de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour les joueurs Professionnels et ex internationaux du Burkina Faso ont connu leur apothéose ce vendredi 26 avril 2024. Après 190h de cours intensifs, ce sont 17 Étalons qui sont désormais aguerris pour le travail d’entraîneur en matière de football. Ils ont été outillés sur deux modules, en deux vagues.

17 ex-internationaux ou internationaux toujours en activités de plusieurs générations ayant disputé la CAN et plusieurs compétitions internationales ont bénéficié, du 29 février au 26 avril 2024 d’un cours spécial de formation d’entraineurs en licence C et B de la Confédération africaine de football (CAF).

« Nous avons eu comme premier critère la participation à au moins une compétition majeure de la CAF surtout la CAN. Nous avons eu 17 inscrits. Le premier module a été consacré à l’entraînement technique et l’introduction à la tactique. Le deuxième module s’est basé sur l’entraînement tactique de perfectionnement et en son deuxième pan, la préparation physique. Au sortir de ces deux cours, c’est des entraîneurs pétris d’expériences. Ils ont eu des connaissances en loi du jeu et surtout en médecine », a fait savoir Pascal Yougbare, directeur technique national à la FBF.

L’heure a été donc aux réjouissances pour les bénéficiaires à la sortie de ces intenses cours. Selon Ibrahim Tallé, représentant des stagiaires, ces deux modules ont été de qualité et ont permis d’apprendre beaucoup de choses. « Nous avons appris beaucoup de choses. Ça se voit clairement qu’il ne suffit pas d’être un footballeur pour exercer la pratique de l’entraîneur.

C’est un métier difficile et on s’est rendu compte, avec ces deux modules, que nous avions beaucoup de choses à apprendre. Tout cela nous l’avons appris dans une ambiance bon enfant, il n’y avait pas de génération qui tenait, nous étions un bloc. Avec ces deux modules c’est une porte ouverte pour tous ces stagiaires présents ici», a-t-il salué.

Pour le représentant du président de la fédération Broureima Sy, « c’est très important de savoir que ceux qui ont été la crème du football burkinabè reviennent pour donner au Burkina Faso ce qu’il a besoin. Ce qu’on vous demande, c’est de prendre d’assaut, toutes structures où vous pouvez faire valoir vos compétences ».

En rappel, la première phase de cette formation s’est tenue du 29 février au 9 mars 2024. D’après la FBF à travers son comité exécutif, la tenue de ces deux sessions a pour but de favoriser, de faciliter la reconversion de ces 17 joueurs afin qu’ils puissent apporter leur pierre à l’édification du football burkinabè.

