Autonomisation de la femme : 100 veuves outillées à la saponification

A l’occasion de la commémoration de la journée de la femme, l’Alliance des Jeunes pour la Paix et le Développement au Burkina Faso (AJPD-Bf) a initié une formation en saponification au profit d’une centaine de veuves de Forces de défense et de sécurité le samedi 16 mars 2024 à Ouagadougou. L’initiative vise à offrir une opportunité de développement économique et social aux veuves en leur permettant d’acquérir des compétences pratiques dans le domaine de la fabrication de savon.

Dans le but de célébrer et magnifier les veuves des Forces de défense et de sécurité tombés sur le champ de bataille, l’Alliance des Jeunes pour la Paix et le Développement au Burkina Faso (AJPD-Bf) à travers sa Women day a initié une formation en saponification. Pour Cette première édition, ce sont au total 100 veuves qui en seront bénéficiaires. Selon Irène Compaoré, représente de L’AJPD-BF, l’inclusion sociale est au centre des missions à l’AJPD-BF. A cet effet, les membres de l’AJPD-BF se sont engagés à créer un environnement où chaque veuve, chaque femme, trouve sa place, sa voix et son pouvoir. << Aujourd’hui, plus que jamais nous reconnaissons vos luttes, vos peines et vos espoirs.

Vous avez surmonté des épreuves insurmontables, élevant vos enfants souvent seuls, assurant la stabilité de vos foyers et contribuant à la cohésion de notre société. Votre résilience est un modèle pour nous tous. ()Nous travaillons sans relâche à éliminer les obstacles qui entravent votre accès à l’éducation, à la santé, et à l’emploi>>, a-t-elle soutenu.

Une formation très bien accueillie par les bénéficiaires, qui au travers de leur représentante Émilienne Kinda, a indiqué que l’initiative était belle et salvatrice. Pour elle, cela va permettre aux participantes d’avoir une activité génératrice de revenus. << Avec cette formation en saponification, nous pourrons avoir un métier en plus pour subvenir à nos besoins et contribuer à l’autonomisation économique des femmes que nous sommes et aussi contribuer à avoir des produits de vaisselle et de nettoyage pour nos familles>>, a-t-elle apprécié.

La formation se fera en deux phases à savoir théorique et pratique au sein du camp Général Sangoulé Lamizana. Le représentant du camp, le Colonel major Sié Rémi Kambou par ailleurs directeur central de l’action sociale et des blessés en opération a souligné que l’initiative était la bienvenue. D’ailleurs, il a remercié l’AJPD-BF pour cette perche tendue au veuves des FDS. A ces dernières, il leur a exhorté de s’approprier la formation. << Cette formation ce n’est pas parce que c’est en un jour que ce n’est pas efficace.

Ce n’est pas parce que ça va faire quatre mois que ça sera mieux. En un jour ce que vous apprendrez ça vaut quatre mois. Donc mettez vous au sérieux et apprenez. Mettez vous au sérieux faites de sorte que vous soyez respecté et quand on vous respecte, nous on nous respecte>>, a-t-il lancé.

A noter que l’Alliance des Jeunes pour la Paix et le Développement au Burkina Faso (AJPD-Bf) existe depuis près de deux ans. Elle s’est fixé pour leitmotiv d’oeuvrer pour la paix et le développement.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

