Chine-Burkina Faso : Le 4e pouvoir, un levier pour réussir la coopération !

publicite

0 Partages Partager Twitter

Prévu se tenir du 10 au 19 avril 2024, le séminaire à l’endroit des responsables de médias et journalistes du Burkina Faso a été officiellement ouvert ce mercredi 10 avril 2024 à Beijing, en Chine. Une initiative du ministère du commerce de la République populaire de Chine déroulée par le Groupe de communication internationale de Chine (CICG) qui a réuni 43 professionnels.

La suite après cette publicité

Permettre aux amis des médias du Burkina Faso de mieux comprendre la Chine afin de construire un pont de confiance et d’amitié mutuelle entre la Chine et le Burkina Faso. Tel est le principal but recherché à travers l’organisation du séminaire à l’endroit des responsables de médias et journalistes du Burkina Faso, a fait comprendre Han Liqiang, Directeur adjoint du Centre d’études internationales et de formation du Groupe de communication internationale de Chine (CICG), organisateur.

« Les montagnes et les océans ne peuvent pas empêcher la volonté de la Chine et du Burkina Faso de se rapprocher l’un de l’autre, de se connaitre et de mener des coopérations amicales. Ce séminaire est organisé pour permettre aux amis des médias du Burkina Faso de mieux comprendre la Chine et pour construire un pont de confiance et d’amitié mutuelle entre la Chine et le Burkina Faso », a-t-il déclaré.

Valentin Hervé Sanyan Kambiré, chargé de mission au cabinet du ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme du Burkina Faso, et au nom des responsables de médias du Burkina Faso, a succinctement présenté son pays avant de revenir sur les objectifs du séminaire.

« Le Burkina Faso, notre pays, est situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest. Il existe plusieurs ethnies qui composent notre pays. Il y a aussi la pratique religieuse comme l’Islam, le Christianisme, le protestantisme et la religion traditionnelle.

Le Burkina Faso est un pays essentiellement agricole, pastoral, mais dont le sous-sol regorge d’énormes potentialités minières et fauniques… Depuis septembre 2022, le pays est dirigé par le Capitaine Ibrahim Traoré qui, avec son gouvernement et ses plus de 22 millions d’habitants se battent sans relâche pour nous sortir de la mauvaise passe sécuritaire… », a-t-il fait savoir.

Pour Sébastien Monné, représentant des journalistes reporters burkinabè, ce rendez-vous du donner et du recevoir représente bien plus qu’une simple occasion d’enrichir leurs connaissances professionnelles dans les domaines des médias entre le Burkina Faso et la Chine. Durant toute la durée du séminaire à savoir 10 jours, des conférences et discussions thématiques, des visites, des expériences culturelles, etc. sont alors prévues.

Le Groupe de communication internationale de Chine (CICG) est la plus ancienne et la plus grande agence professionnelle intégrée de communication internationale de la nouvelle Chine, car fondé en 1949. Il possède 21 unités relevant directement du Groupe et dirige 2 groupes sociaux nationaux.

Le CICG compte 26 agences à l’étranger dans 14 pays et régions. Il publie par an, plus de 3 000 types de livres en plus de 40 langues, édite 36 types de revues multilingues dans 14 styles d’écritures, distribue des livres et des revues dans plus de 180 pays et régions du monde pendant que son public en ligne s’étend à travers le monde. Ces dernières années, le CICG a mis en place différentes activités sino-africaines dont le présent séminaire.

Jules César KABORE et Tambi Serge Pacôme ZONGO

Depuis Beijing, Chine

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite