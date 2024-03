Burkina Faso : La Chine octroie du matériel de soutien logistique à l’armée 

publicite

La République populaire de Chine a remis ce jeudi 21 mars 2024 un lot de matériels au ministre en charge de la Défense nationale au profit des Forces armées nationales. Ce matériel militaire, composé essentiellement de matériel logistique a été remis à Ouagadougou au Camp Naaba Koom.

“Un don de matériel est toujours essentiel surtout à cette étape de notre lutte pour la reconquête et la pacification de notre territoire », a reconnu le Général de Brigade Kassoum Coulibaly, ministre en charge de la Défense nationale à l’issue de la réception de ce lot de matériels.

« C’est essentiellement des moyens techniques, des moyens de soutien. Comme on le dit, dans toute action militaire, il faut faire en sorte que le militaire soit dans les meilleures conditions possibles pour vivre, se déplacer et faire le combat », a expliqué le ministre en charge de la Défense. Aussi a-t-il souligné : « ces moyens viennent surtout nous appuyer dans le domaine du mouvement et du déplacement des différents combattants et c’est vraiment l’essentiel.

Le chargé d’affaires de la République populaire de Chine a rappelé que « le véhicule derrière moi (véhicule grue, NDLR) en chinois, la traduction de la marque veut dire libération en français. Cela a tout son sens », a apprécié le Général Kassoum Coulibaly qui avoue qu’on « ne peut qu’être heureux pour un geste pareil ».

Pour le chargé d’affaires de l’ambassade de Chine au Burkina, Wenzhang Wang, ce geste est « une concrétisation de notre amitié. C’est aussi une concrétisation de l’initiative de sécurité globale formulée par le président Xi Jinping”.

Il l’a dit haut et fort : “la Chine est toujours un partenaire crédible de l’Afrique sur la voie de la sécurité et du développement. Nous continuerons à travailler avec nos amis burkinabè dans ce sens-là”.

Au total, le don de la République populaire de Chine est composé de 58 pickups de marque Maxus, de 4 camions-citernes à carburant, 4 citernes à eau, 3 camions-grues, 9 camions d’allègement, 3 camions plateau et de 6 téléphones satellitaires.

Interrogé sur le coût global du don, le chargé d’affaires de l’ambassade de Chine a simplement fait savoir qu’il n’a pas les chiffres parce que « ça va continuer ». Pour l’heure, c’est un ministre chargé de la Défense venu avec tous ses collaborateurs ainsi que le Chef d’État-Major général des armées, pour réceptionner avec émoi ce matériel qu’il juge combien important pour les boys.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

