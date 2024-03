Ouagadougou : L’espace Morène lance sa rentrée 2024 – 2025

publicite

L’espace Morène a annoncé la rentrée de ses activités 2024 2025 pour le 12 avril 2024. Les activités qui meubleront cette rentrée ont été déclinées, ce jeudi 21 avril 2024, lors d’un point de presse.

Au Burkina Faso, la culture et le tourisme jouent un rôle important dans le développement. Au plan socio culturel, le Burkina Faso bénéficie de la coexistence pacifique de plusieurs formes d’organisations sociales, réparties sur l’ensemble du pays. La diversité culturelle qui en résulte s’accompagne de partage de valeurs fortes et de brassage divers qui enrichissent le tissu social.

Mise en place depuis 2014, l’espace morène de Ouagadougou s’est très vite positionné dans l’univers des restaurants au Burkina Faso. Et pour aller de plus belle, l’espace nourrit de grande ambitions, d’où l’annonce de sa rentrée 2024-2025. « Beaucoup de choses sont réservées au public. Nous aurons des spectacles, de l’humour, du théâtre, de la musique. Donc tout ce qui peut rentrer dans le système culturel et touristique », a renseigné le directeur général de l’espace Morène, Basile Bationo.

Les activités touristiques et culturelles sont reléguées au second rang, notamment avec la fermeture de certains sites, pour cause de l’insécurité. Cependant, Basile Bationo a soutenu que ce n’est ni le lieu ni le moment de baisser les bras, mais faire vibrer le secteur culturel, car il a sa place dans cette lutte contre le terrorisme au Burkina Faso.

« Pour lutter contre la guerre ou l’insécurité, il faut aussi souvent passer par la culture. Parce que, certaines personnes ne comprennent pas exactement leurs cultures, et à travers cela, il peut avoir des divergences et de là une guerre peut se semer.

C’est vrai que nous sommes dans une situation de résilience, mais nous allons nous donner les moyens pour faire comprendre à la population que faire la guerre n’est pas seulement aller au front prendre les armes, il faut que nous-mêmes nous arrivons à comprendre qu’est ce qui se passe, qui nous sommes, pourquoi même d’abord cette guerre. Donc quand on insiste et qu’on amène les gens à comprendre leurs cultures, je pense que cela pourrait contribuer à quelque chose », a ajouté le directeur général de l’espace Morène.

Situé du côté Sud à 200 mètres du rond-point de la Patte d’Oie, l’Espace Morène est ouvert à tous. Et pendant cette période, des projections de films seront au programme, des prestations artistiques, le tout accompagné des mets locaux pour égayer les papilles.

