Cinquantenaire de l’Université Joseph Ki-Zerbo : Le comité d’organisation annonce les couleurs de la célébration

Le président de l’Université Joseph Ki-Zerbo, le Pr. Jean François Silas Kobiané, a animé un point de presse ce mardi 30 avril 2024 à Ouagadougou, pour annoncer les couleurs de la célébration du jubilé d’or. Un défilé et une plantation d’arbre du cinquantenaire ont été les grandes lignes de cette journée d’annonce. Le top départ de ses activités commémoratives est prévu pour le 14 juin 2024.

1974-2024. L’université de Ouagadougou a 50 ans. L’université a été créée le 1er avril 1974 par décret ministériel. En prélude à la célébration du cinquantenaire de l’institution, le comité d’organisation a organisé une journée d’annonce pour décliner les grands axes de cette commémoration.

Une commémoration marquée sous le signe du bilan de cinquante ans d’existence d’où le choix du thème « Université Joseph Ki-Zerbo (1975-2024) : cinquante (50) années de contribution à un développement endogène et durable du Burkina Faso ».

Selon le président de l’université Joseph Ki-Zerbo, le professeur Jean François Silas Kobiané, 50 ans après, l’institution a contribué à la formation des cadres qui font la fierté de la nation et d’autres nations sous régionales et régionales.

« Première institution d’enseignement supérieure du pays, l’UJKZ a formé tant d’hommes et de femmes dans différents secteurs de développement de notre nation, qui ont exercé et qui exercent tant au niveau national, régional qu’international », a souligné le professeur Jean François Silas Kobiané.

Comme programme d’activités de ce cinquantenaire, la communauté universitaire de l’UJKZ en communion avec l’ensemble des Institutions d’Enseignement Supérieur et de Recherches (IESR) et l’accompagnement des autorités ministérielles ont prévu organiser diverses activités tout au long de l’année 2024 plus particulièrement dans les mois d’avril, de mai, de juin, de novembre et de décembre.

Il s’agit, entre autres, des ateliers de réflexion, des conférences publiques sur les grands enjeux de développement et les défis de l’enseignement supérieur et de la recherche, des activités de visibilité des offres de formation et des résultats de la recherche, des expositions-ventes, une soirée de l’excellence et un colloque scientifique internationale qui constitueront la série d’activités de ce jubilé d’or. Le top départ de ses activités est prévu pour le 14 juin 2024 au sein de l’université Joseph Ki-Zerbo.

En rappel, l’université Joseph KI-ZERBO compte aujourd’hui plus de 100 000 étudiants répartis dans 5 Unités de formation et de recherches, 6 instituts rattachés, 2 centres universitaires, 4 écoles doctorales qui regroupent une cinquantaine de laboratoires de recherche. Egalement, l’université emploie plus de 700 enseignants chercheurs.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

